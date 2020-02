Zwolniono go za mem. W sądzie wygrał z pracodawcą

Pracownik rafinerii BP w Australii wygrał w sądzie sprawę przeciwko swojemu pracodawcy o dyscyplinarne zwolnienie. Pozbawiono go pracy, bo zamieścił internetowy mem nawiązujący do negocjacji płacowych w firmie. Mem to znana scena z filmu "Upadek" z 2004 r. opowiadającego o ostatnich chwilach Adolfa Hitlera.