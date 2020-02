Zatrudniaj odgromników, unikaj agresorów

Zacznijmy od tego, że poczucie humoru coraz częściej jest jednym z elementów ogłoszeń rekrutacyjnych. Pracodawcy przykładają oczywiście dużą wagę do doświadczenia i wykształcenia. Ważne coraz częściej stają się jednak kompetencje miękkie oraz pewne predyspozycje i cechy osobowości, w tym poczucie humoru.

Psychologowie podkreślają, że rozśmieszenie przyszłego szefa pozytywnie wpływa na odbiór kandydata do pracy. Pojawia się bowiem tzw. efekt aureoli. Nieświadomie osobie dowcipnej przypisujemy takie cechy jak: towarzyskość, szczerość, serdeczność, tolerancja czy ciepło.

Obserwacje zachowań ludzkich pokazują, że osoby z poczuciem humoru są bardziej kreatywne i otwarte na szukanie nowych rozwiązań. Według sondaży przeprowadzonych przez Hodge-Cronin & Associates, aż 98 proc. z 737 prezesów najchętniej zatrudnia kandydatów z dobrym poczuciem humoru. Zdecydowanie mniejsze szanse na pracę mają osoby mało zdystansowane i pozbawione skłonności do sporadycznego żartu.

To nie koniec. 91 proc. kadry kierowniczej uważa, że poczucie humoru może pomóc w uzyskaniu awansu, 84 proc. uważa, że ludzie z dobrym poczuciem humoru wykonują lepszą pracę.

Samo poczucie humoru jest w wielu przypadkach jedną z najbardziej pożądanych cech przywódców (obok solidnej etyki pracy). Na pewno pomaga ono przełamać lody w zespole, szczególnie na linii menedżer - zespół. Ci, którzy żartują z zespołem, postrzegani są jako bardziej nastawieni na budowanie pozytywnych relacji.

- Szef, który potrafi mówić o sobie z przymrużeniem oka, jest postrzegany jako ten, którego warto polubić – tłumaczy prof. Cecily Cooper z Uniwersytetu w Miami.

Budowanie kultury organizacyjnej opartej na humorze jest niezwykle istotne. Okazuje się bowiem, że osoby mogące w swoim miejscu pracy żartować, są mniej zestresowane. Co najistotniejsze, mając świadomość, że humor w pracy nie jest niczym złym, często rozładowują w ten sposób napięcia, stając się swoistymi "odgromnikami".

Prof. Rod Martin z Uniwersytetu Western Ontario w latach 80. badając temat humoru, stworzył teorię adaptacyjności. Podzielił w ten sposób humor na cztery kategorie: samoobronny, prospołeczny, samodeprecjonujący oraz agresywny.

Nasze poczucie humoru może bowiem sprawić, że będziemy "balonem z wodą", możemy żartem przykrywać nasze słabości, żartując, możemy reagować na stresujące sytuacje. Gorzej, jeśli nasz żart staje się agresywny.

Humor wzmacniający, zwany też samoobronnym, broni nas samych przed "złem świata". Dystansując się do problemu, próbujemy dostrzec pozytywne aspekty sytuacji.

Pozytywnie wpływa na nas także prospołeczne poczucie humoru. W tym przypadku żartem rozładowywane są konfliktowe sytuacje, które w środowisku pracy występują dość często.

Mniej pozytywny jest humor samodeprecjonujący. Tu żartując, akcentujemy własne wady, ograniczenia, słabości. Nie jest to dobre dla samego pracownika, bowiem wpływa na jego postrzeganie w zespole.

Jak podkreślają specjaliści, unikać powinniśmy osób, które charakteryzują się humorem agresywnym.

Opisali go w maju 2006 roku Eric J. Romero i Kevin W. Cruthirds. W swoim opracowaniu „Użycie humoru w pracy” opublikowanym w „Academy of Management Perspective” zauważyli, że „ten styl humoru jest spójny z teorią wyższości, która zakłada, że ludzie robią sobie dobrze cudzym kosztem po to, by zaznaczyć swoją obecność, pokazać swoją wyższą rangę”.

Mówiąc prościej – osoby, które zbudowały swoją pozycję, wykorzystując agresywne poczucie humoru, mogą doprowadzić do sytuacji, w których słabsze jednostki będą ukrywały ich błędy czy wykonywały za nich obowiązki ze strachu przed wyśmianiem.

W tym przypadku to pole do popisu dla dobrego menedżera. Jego rolą jest bowiem zareagowanie w odpowiednim momencie na tego typu sytuacje. Reakcja na przejawy agresji pomaga bowiem zbudować silny, spójny zespołu.

Ważna kwestia - dobry współpracownik

O tym, że zła atmosfera w pracy może wpłynąć na podjęcie decyzji o zmianie miejsca zatrudnienia, powiedziano już wiele.

W ubiegłorocznej edycji badania Jobhouse "Szczęście w pracy Polaków" wśród czynników najmocniej wpływających na zadowolenie z pracy wymieniano wynagrodzenie (85 proc.), przyjazną atmosferę (77 proc.), relacje z przełożonym (76 proc.) oraz poczucie sensu wykonywanej pracy (73 proc.).

Z badania zleconego przez serwis LiveCareer Polska wynika, że dla 50 proc. pracowników jedną z istotniejszych kwestii wpływających na nastroje w zespole jest właśnie poczucie humoru współpracowników.

48 proc. przepytanych stwierdziło, że zachowanie niektórych współpracowników utrudnia im pracę. 39 proc. byłoby w stanie zrezygnować z pracy z powodu zachowania współpracownika.

