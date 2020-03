Żarty w biurze? Uważaj, z czego się śmiejesz

Dla znacznej części przebadanych dowcipy z seksualnym podtekstem nie są odpowiednie w pracy. Uważa tak średnio 71 proc. zapytanych kobiet i mężczyzn. Najmniejszy problem z nimi mają Belgowie i Chińczycy (47 proc. akceptuje) oraz Hiszpanki i Belgijki (27 – 30 proc. akceptuje).

Tego typu żartom w miejscu pracy najbardziej przeciwni są Meksykanie, Amerykanie, Kanadyjczycy oraz mieszkańcy RPA (średnio na ”nie” jest 81-86 proc.).

Niemal trzech na dziesięciu mężczyzn na świecie uważa, że erotyczne dowcipy i opowieści są do zaakceptowania w miejscu pracy. Kobiet wyrażających tę opinię jest znacznie mniej - tylko 16 proc.

Dla 27 proc. polskich pracowników (również przebadani przez Ipsos MORI) żarty i historie o podtekście seksualnym są jak najbardziej na miejscu. Niewybredne żarty akceptuje 23 proc. Polek i 32 proc. Polaków. 58 proc. nie akceptuje takich żartów.

Opublikowane z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet badanie pokazało również, jak nastawiamy się do randkowania w pracy.

Okazuje się, że zaproszenie na randkę kolegi lub koleżanki z pracy akceptuje 52 proc. mężczyzn i 41 proc. kobiet na świecie. Najniższa akceptacja takich zachowań jest w USA, gdzie dopuszcza to 37 proc. mężczyzn i 19 proc. kobiet. W Polsce wynik ten jest podobny do średniego na świecie – dopuszczane przez 44 - 45 proc. kobiet i mężczyzn.

Słabo Polska wypada w części badania poświęconej reagowaniu na seksistowskie komentarze. Zareagowałby na nie tylko co trzeci Polak, podczas gdy w takich sytuacjach dwukrotnie częściej można się spodziewać reakcji po Szwedach, Południowoafrykańczykach czy Brytyjczykach.

Podobnie wypadamy w przypadku reakcji na molestowanie w miejscu publicznym. Zareagowałoby na nie 38 proc. Polaków, podczas gdy gotowość do reakcji w takiej sytuacji deklaruje ok. 70 proc. Rosjan, Argentyńczyków czy Południowoafrykańczyków.