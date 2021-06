Zamknęli biura na tydzień i wysłali pracowników na płatny urlop, by odzyskali siły

700 pracowników pracujących w firmie prowadzącej aplikację randkową Bumble otrzymało polecenie, by przez tydzień skupić się wyłącznie na sobie i odzyskać siły po trudnym czasie pandemii COVID-19. Firma na ten czas zamknęła wszystkie swoje biura.

Autor: KDS

Bumble to aplikacja randkowa, w której kobiety są odpowiedzialne za wykonanie pierwszego ruchu (Fot. Shutterstock)

Bumble to aplikacja randkowa, w której kobiety są odpowiedzialne za wykonanie pierwszego ruchu. Firma ma za sobą wyjątkowo pracowity rok. Na początku roku debiutowała na giełdzie. W pierwszym dniu jej notowania wzrosły o ponad 60 proc. Tak samo spektakularny jest wzrost liczby użytkowników. To wszystko oznaczało sporo pracy i stresu dla pracowników, oraz działo się w czasie, kiedy świat walczył ze skutkami pandemii koronawirusa, co bez wątpienia dodatkowo przełożyło się na sytuację psychiczną pracowników.

Bumble już w kwietniu zapowiedział, że wszyscy jego pracownicy otrzymają dodatkowy tydzień płatnego urlopu, teraz zapowiedzi zamienił w czyny. W czerwcu zamknął wszystkie swoje biura na tydzień, zaś 700 pracowników otrzymało polecenie, by ten czas wykorzystać na reset i myślenie wyłącznie o sobie.

W firmie zostało wyłącznie kilku pracowników, którzy monitorują, czy aplikacja działa sprawnie. Oni na dodatkowe wolne pójdą w innym terminie.

Na nieco inny krok zdecydowały się władze Hongkongu. Pracownicy sektora publicznego dostaną dzień płatnego urlopu za każdą przyjętą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Sekretarz ds. służby cywilnej Patrick Nip zaapelował do firm sektora prywatnego, aby one również zaoferowały pracownikom tego rodzaju zachęty do szczepień.

Biuro służby cywilnej poinformowało, że urlop wprowadzono, by dać pracownikom wystarczająco dużo czasu na dojście do siebie po szczepieniu. Pracownicy sektora publicznego, którzy zostali już zaszczepieni, także otrzymają dzień urlopu za każdą przyjętą dawkę w uznaniu dla ich wsparcia dla programu szczepień.

