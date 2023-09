Z własnych pieniędzy i aktywnie - tak Polacy spędzili wakacje

Jak wynika z badania „Urlopowe zwyczaje Polaków – lato 2023” przygotowanego przez serwis Prezent Marzeń, w tym roku Polacy najczęściej spędzali urlop relaksując się i odpoczywając.

Z różnych kategorii rozrywek najchętniej wybierali właśnie wypoczynek i rekreację (32 proc.). Drugą kategorią były rozrywki kreatywne (28 proc.), sportowe (21 proc.) lub ekstremalne (19 proc.).

Wakacje Polacy finansowali najczęściej z własnych pieniędzy

Jak wynika z badania, wyjazdy na wakacje były finansowane głównie z oszczędności (45 proc.) 29 proc. Polaków finansowało wyjazdy z bieżących zarobków.

Niektóre osoby pożyczały również pieniądze od rodziny (14 proc.) lub brały kredyt (12 proc.).

Najczęściej na urlop wydawano do 2 000 złotych na osobę (43 proc.) lub do 1 000 złotych na osobę (31 proc.). 16 proc. respondentów wskazało, że przeznaczało do 3 000 złotych. Na rozrywkę podczas wakacji najczęściej wydawane było od 200 do 300 złotych (42 proc.).

Podczas urlopu najważniejsze było złapanie dystansu