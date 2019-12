Wyrok, jakich mało. Pracownikom należy się paczka świąteczna

Hiszpański sąd rozpatrywał sprawę tzw. christmas hamper, jak nazywa się po angielsku zwyczajowe upominki ofiarowywane przez kierownictwo firm pracownikom. Stronami sporu była hiszpańska filia spółki Fujitsu Technology i związek zawodowy. Sprawa ciągnęła się od 2013 r., gdy zapadła decyzja o zaniechaniu tradycji wręczania prezentów. Jako uzasadnienie wskazano na konieczność ograniczania kosztów z powodu kryzysu gospodarczego.

Podczas gdy decyzja z 2013 r. mogła być traktowana jako środek nadzwyczajny, który, jak zauważył sąd, nie był przedmiotem protestu przedstawicieli związków zawodowych, to przedsiębiorstwo nie miało prawa do wykreślenia na stałe takiego benefitu. W wyroku oceniono, że pracownicy mają umowne prawo do otrzymywania tego rodzaju prezentów.

Zastrzeżono, że wyrok nie nakłada obowiązku przekazywania paczek, jednak pracodawca nie może całkowicie zaniechać ustanowionej wcześniej tradycji. To właśnie zrobiło Fujitsu. Zirytowało tym związek zawodowy, który swoje wywalczył w sądzie.

W myśl decyzji sądu Fujitsu Technology teraz będzie musiało wręczyć pracownikom upominki za zaległe lata między 2013 a 2016 rokiem. Znaczy to, że 1600 osób zatrudnionych w tej firmie w Hiszpanii zostanie w te święta hojnie obdarowanych.

Hiszpańskie upominki nazywane są cesta. Jak podkreśla portal thelocal.es to zazwyczaj wino, oliwki, mięso, małe produkty luksusowe, słodycze.