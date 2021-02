Współzałożyciel Google będzie zarządzać swoimi miliardami z Singapuru

Najbogatsi ludzie świata ściągają do Singapuru. Co czyni ten kraj tak atrakcyjnym?

Panorama Singapuru (fot. Ray in Manila/Flickr/Wikipedia/CC BY 2.0)

Amerykański miliarder rosyjskiego pochodzenia Siergiej Brin otworzył w Singapurze tzw. family office, czyli firmę zajmującą się zarządzaniem jego majątkiem i inwestycjami - pisze thenationalnews.com.

Jak wynika z dokumentów rejestracyjnych, firma nazwana Bayshore Global Management będzie dbać o aktywa rodziny Brina, który z majątkiem w wysokości 86,5 mld dolarów jest aktualnie dziewiątym najbogatszym człowiekiem świata.

Jej nazwa nawiązuje do North Bayshore, części kalifornijskiego Mountain View, gdzie mieści się centrala Google - technologicznego giganta, którego Brin założył w 1988 roku wraz z Larrym Page'em. Pod koniec 2019 roku Brin wycofał się z bezpośredniego zarządzania firmą, pozostając jednak jej współwłaścicielem.

W Singapurze mieści się również azjatycka centrala Google'a.

Siergiej Brin to nie pierwszy miliarder, który zdecydował się na umieszczenie w Singapurze firmy zarządzającej jego majątkiem. W 2019 roku podobnie uczynił brytyjski przedsiębiorca i wynalazca James Dyson ze swoją Weybourne Group, a w listopadzie 2020 roku do Singapuru przeniósł swoje prywatne interesy Ray Dalio, założyciel funduszu hedgingowego Bridgewater Associates (majątek szacowany na 17 mld dolarów) - przypomina BBC.

Co przyciąga miliarderów do Singapuru? Niskie podatki, stabilność polityczna i przeróżne zachęty, w tym możliwość uzyskania stałego prawa pobytu dla inwestorów. Jak wynika z danych singapurskiego rządu, to azjatyckie miasto-państwo jest już siedzibą ok. 200 tzw. family offices zarządzających aktywami w wysokości 20 mld dolarów.

Singapur wygrywa z Hongkongiem

Singapur cieszy się opinią relatywnie stabilnego państwa, zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym, czego nie można powiedzieć choćby o targanym poważnymi napięciami Hongkongu.

- Rosnąca presja uczyni prowadzenie interesów w Hongkongu coraz trudniejszym i biznes rozgląda się za alternatywami. Singapur ma taką przewagę, że jest wolny od wpływów politycznych - powiedział BBC Jacob Doo z zarządzającej osobistymi aktywami firmy Envysin.

Do Singapuru na stałe przeniósł się m.in współzałożyciel Facebooka Eduardo Severin. Tam żyje i pracuje już od przeszło dziesięciu lat.