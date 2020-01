Włosi wliczą zakładanie munduru do czasu pracy

Do zdarzenia doszło w San Remo, nieopodal włosko-francuskiej granicy. 58-letni funkcjonariusz policji został nagrany w 2014 roku. Posterunek, był wówczas miejscem zakwaterowania jego i jego rodziny. Po odbiciu karty wrócił do części mieszkalnej, by się ubrać. Następnie zajął się pracą.

Takie zachowanie nie spodobało się jego przełożonym. Co więcej, dochodzenie wykazało, że kartę policjanta odbijała czasem jego córka.

W wyroku sądowym uznano, że funkcjonariusz publiczny może nakładać mundur po odbiciu karty, która kontroluje jego czas pracy. Sędzia uzasadnił orzeczenie tym, że wkładanie munduru stanowi "integralną" część obowiązków policjanta.

Dla ciąganego przed sąd przez 6 lat Alberto Muraglii to "koniec koszmaru". Sam był cały czas pewny, że sprawa zakończy się po jego myśli. - Wiem, że nie zrobiłem nic złego - mówił po ogłoszeniu wyroku.

