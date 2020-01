Wielka Brytania: oni doprowadzili swoje obijanie się w pracy do poziomu sztuki

Z badania wynika, że najwięcej czasu Brytyjczycy marnują oglądając serwis YouTube.

Wśród innych czynności, które wymieniane są jako strata czasu są: odpowiadanie na prywatne maile, słuchanie muzyki, udawanie problemów z komputerem.

Zdarzają się nawet wyłudzania dnia wolnego na nieistniejący pogrzeb.

Badania zlecił, co ciekawe, serwis hazardowy Casino Kings. Przyglądał się brytyjskim zachowaniom w pracy. Wniosek z badania głosi, że jeden na pięciu pracujących na Wyspach poświęca około 20 godzin w tygodniu w czasie pracy na czynności niezwiązane z pracą.

Jak zaznacza Lauren Bell z brytyjskiego serwisu tyla.com pewien procent praktycznie doprowadził swoje obijanie się do poziomu sztuki.

- Wszyscy to robimy - zauważa jednocześnie komentująca. - Rozmowa z kolegą, drzemka, dłuższa niż potrzeba wizyta w toalecie, krótkie wyjście do sklepu, picie wody w biurowej kuchni.

Z badania wynika, że najwięcej czasu Brytyjczycy poświęcają oglądając serwis YouTube. 19 proc. pytanych przyznaje, że korzysta z serwisu w godzinach pracy. Mniejsze wskazania (od 6 do 7 proc.) dotyczą korzystania z Facebooka, Twittera, czy serwisu Instagram. Część pytanych zaznaczało też odpowiedź, że ucieka do toalety, by migać się od obowiązków. Takie wyjścia trwają powyżej 5 minut.

Jak podkreśla Lauren Bell tak marnowany czas kosztuje. Wielka Brytania ma tracić 294 miliardy funtów rocznie na tych działaniach pracowników.

Trochę inne dane o tym zjawisku w Wielkiej Brytanii podawał w 2018 r. The Sun. Zgodnie z informacjami tego dziennika 50 minut dziennie jest marnowane przez pracowników na różne, pozazawodowe czynności. Prym wedle The Sun wiodą plotki, ale lista jest długa, zawiera: odpowiadanie na prywatne maile, zakupy w sieci, zajmowanie się osobistymi finansami (np. za pośrednictwem bankowości internetowej), jedzenie, czytanie tych samych dokumentów w kółko, picie by odwiedzić toaletę później, wydłużanie przerwy obiadowej, noszenie słuchawek lub słuchanie muzyki, udawanie wykonywania telefonów, porządkowanie biurka, chodzenie po biurze, zajmowanie się korespondencja zdrowotną, udawanie problemów z komputerem, udawanie kserowania.

Skrajną sytuacją było wybieranie dni wolnych przysługujących z powodu śmierci członka rodziny, gdy... żadnego pogrzebu nie było. Kradzieże Casino Kings zapytało jeszcze o kradzież w pracy. Pytanie sformowano tak, że można było wskazać wiele odpowiedzi. Pytano, co ankietowany uważałby za kradzież, gdyby jego współpracownicy przywłaszczyli sobie jakiś przedmiot. 52 proc. uważa, że zabranie pieniędzy to ewidentna kradzież, 65 proc. uznałaby za takie czyn przywłaszczenie sobie komputera, kubka (68 proc.), przyborów do pisania lub zeszytów (69 proc.), papieru toaletowego (71 proc.) i jedzenia oraz baterii (71 proc.). 52 proc. stwierdzało, że nie pozbawiłoby pracodawcy wyposażenia biurowego. Czytaj też: Marnotrawstwo czasu pracy można eliminować

