Wenecja chce zaludnić centrum cyfrowymi nomadami

Wenecja uruchomiła program Venywhere, mający na celu zaludnienie historycznego centrum miasta młodymi profesjonalistami i cyfrowymi nomadami. Obecnie w historycznym centrum Wenecji mieszka około 50 tys. osób. W latach 50. XX wieku było ich 174 tys.

"Pandemia stworzyła dużą populację wysoko wykwalifikowanych ludzi, którzy są gotowi się przeprowadzić," mówi założyciel Venywhere Massimo Warglien, profesor zarządzania na Uniwersytecie Ca' Foscari. Uważa on, że może to stanowić rozwiązanie dla chronicznego drenażu mózgów w Wenecji. "To sposób na ponowne zaludnienie Wenecji" - mówi.

Projekt został stworzony z myślą o freelancerach i pracownikach zdalnych, ale chce również zachęcić firmy do wysyłania całych zespołów do tymczasowego zamieszkania w Wenecji. Byłoby to coś w rodzaju trzymiesięcznych warsztatów z budowania zespołu w jednym z najpiękniejszych miast świata.

W przeciwieństwie do programów pracy zdalnej w mniej charyzmatycznych miejscach, Venywhere nie oferuje zachęt pieniężnych dla potencjalnych mieszkańców. Zamiast tego cyfrowi nomadzi, którzy chcą przenieść się do Wenecji zapłacą jednorazową opłatę, aby uzyskać dostęp do usług, które ułatwią im wejście w weneckie życie: wyboru mieszkań, zakupu karty SIM lub dostępu do systemu opieki zdrowotnej, a nawet porad gdzie robić zakupy. Platforma obiecuje pomóc nowym mieszkańcom w poruszaniu się po mieście poza utartymi szlakami turystycznymi.

Wenecja jest również miastem starzejącym się. Najnowsze dane dotyczące populacji pokazują, że w historycznym centrum mieszka dwa razy więcej osób w wieku 50 lat niż 20-latków. Dla świeżo upieczonych absolwentów, którzy nie chcą być gondolierami, przewodnikami turystycznymi czy kelnerami, budowanie kariery w Wenecji może być wyzwaniem - pisze serwis Bloomerg.

Miasto na 15 minut

Rozwiązanie problemów z łącznością jest jedną z pierwszych rzeczy, którymi Venywhere planuje się zająć, częściowo poprzez stworzenie sieci hotspotów Wi-Fi na świeżym powietrzu w całym mieście.

"Ludzie rozumieją teraz, że nie ma sensu chodzić do biura tylko dlatego, że trzeba" - mówi Warglien. "Chcemy bardziej zagrać z ideą, że całe miasto jest twoim biurem. Stworzymy ekosystem miejsc w całym mieście, do których będziesz mógł się udać w zależności od tego, co masz do zrobienia danego dnia. Nie musisz chodzić do tego samego biura tylko po to, by mieć ciepłe miejsce."

Tym, co sprawia, że ten ogólnomiejski hot-desking jest wykonalny, jest niewielki rozmiar miasta i fakt, że nie jest ono poprzecinane autostradami, parkingami ani inną infrastrukturą samochodową. "Wenecja jest archetypem miasta 15-minutowego, choć w rzeczywistości jest to raczej miasto 20-minutowe. Możesz dostać się gdziekolwiek chcesz w 20 minut." - dodaje pomysłodawca projektu.

W związku z tym, że liczba odwiedzających jest nadal ograniczona przez trwającą pandemię, pracownicy zdalni, którzy przyjeżdżają do miasta w ramach programu Venywhere, nie powinni mieć problemów ze znalezieniem miejsc noclegowych. To, co jest trudne, to znalezienie długoterminowego zakwaterowania, które nie zostało wchłonięte przez platformy wynajmu wakacyjnego, bo aż 4 800 mieszkań w historycznym centrum miasta jest wynajmowanych turystom przez cały rok. Venywhere ma nadzieję przekonać lokalnych właścicieli do wystawiania swoich mieszkań za pośrednictwem projektu, zamiast na portalach typu home-sharing, takich jak Airbnb. Atrakcją dla nich byłaby regularność płatności czynszu, co może być mile widzianą alternatywą po miesiącach niepewnych dochodów w czasie pandemii.

Liderzy projektu prowadzą również rozmowy z ministerstwem spraw zagranicznych kraju w sprawie opracowania wizy dla pracowników zdalnych we Włoszech.