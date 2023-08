W pracy marzymy nie tylko o końcu dniówki. Wysoko na liście jest też coś innego

Badanie Pracuj.pl wykazało, że 27 proc. Polaków marzy o urlopie dłuższym niż 2 tygodnie, lecz nie każdy ma taką możliwość. Mimo to nawet kiedy Polacy idą już na wymarzony urlop, nie potrafią się efektywnie zrelaksować – to prosta droga do wypalenia zawodowego.

- Wypalenie zawodowe może pojawić się u pracowników na różnych poziomach zawodowych i branżach. Najczęściej w wyniku długotrwałego i nadmiernego stresu związanego z pracą, często wynikającego z niezdolności do osiągnięcia równowagi między wymaganiami zawodowymi a prywatnymi. Pracownicy cierpiący na wypalenie często mają trudności w skoncentrowaniu się na zadaniach, a także mogą odczuwać fizyczne objawy, takie jak bóle głowy czy problemy ze snem – mówi Zuzanna Drymer-Karpińska, ekspert ds. well-being W&W Consulting.

Aktywni zawodowo Polacy wyczekują zarówno nadchodzącego urlopu, jak i symbolicznej godziny 17:00. Ponad 25 proc. ankietowanych wyznaje, że odczuwa zmęczenie związanym z obecnymi zadaniami. Taki stan rzeczy, jeśli się przedłuża, może negatywnie wpłynąć na samopoczucie, a w dłuższej perspektywie nawet prowadzić do syndromu wypalenia zawodowego.

Wypalenie zawodowe może prowadzić do zjawiska zwanego "quiet quitting", które, według Pawła Gniazdowskiego, senior advisora w Lee Hecht Harrison Polska, staje się coraz bardziej powszechne. Objawia się ono brakiem inicjatywy w podejmowaniu działań, brakiem zaangażowania w obowiązki oraz unikaniem nowych wyzwań. Gniazdowski zauważa jednak, że trudno jest oszacować skalę tego zjawiska.

- Biorąc pod uwagę samą definicję „quiet quittingu”, czyli pozostawanie w niezbyt lubianej pracy ze względu na wynagrodzenie, ale z minimalnym zaangażowaniem i ambicjami, to nie jest to zjawisko całkiem nowe. Polskie komedie przełomu lat 70. i 80. dość często się nim zajmowały. Wówczas szukano źródeł tej patologii w chorym systemie. I zapewne warto spojrzeć na to i z tej strony dzisiaj. Można znaleźć podobieństwa między współczesnymi, „wszechkontrolującymi” korporacjami globalnymi a niektórymi praktykami państwa totalitarnego. A zatem model zarządzania ma z quiet quittingiem wiele wspólnego – ocenia Gniazdowski.

Urlop powyżej dwóch tygodni w sferze marzeń wielu Polaków

Badania Pracuj.pl pokazują brak optymizmu także w innych obszarach. 36 proc. uczestników badania codziennie z niecierpliwością oczekuje zakończenia pracy. Dni wolne są sposobem na zmianę tego negatywnego zjawiska. Większość badanych Polaków wskazuje, że pragną dłuższego urlopu – aż 27 proc. zadeklarowało potrzebę przerwy w pracy trwającej ponad dwa tygodnie. Niestety nie każdy może sobie na to pozwolić, ale długie weekendy przynoszą pewną ulgę.

Nawet jeśli nie wszyscy pracownicy mogą sobie pozwolić na długi urlop, to satysfakcjonujące są dla nich krótkotrwałe wyjazdy. Z badań wynika, że 67 proc. uczestników wskazuje, iż wycieczki do ciekawych miejsc podczas długich weekendów są sposobem na relaks, pozwalającym oderwać się od trudów pracy. Wydaje się, że takie chwile wypoczynku są bardziej ulubione przez kobiety (72 proc.) niż przez mężczyzn (64 proc.).

Badania potwierdzają terapeutyczny charakter wyjazdów, zwłaszcza tych związanych z workation, czyli łączeniem pracy i odpoczynku w interesujących miejscach. To nowe podejście staje się coraz bardziej popularne. 49 proc. badanych kandydatów jest gotowych składać podania o pracę, jeśli firma oferuje zdalną pracę z zagranicy. Blisko połowa Polaków (47 proc.) uważa, że opcja wykonywania obowiązków zawodowych za granicą lub w trakcie podróży jest atrakcyjna i wyobrażają sobie, że dobrze by się w niej odnaleźli.

Jednak na rynku pracy istnieje znaczna liczba osób, które nie mogą skorzystać z tego rozwiązania. Dokładnie połowa badanych wskazała, że charakter ich pracy uniemożliwia organizację obowiązków w taki sposób, aby pracować podczas podróży. Dla nich cenną alternatywę stanowią krótkie urlopy i wycieczki na pobliskie weekendy.

Aktywność i rytuały pozwalają zachować balans. Tego samego nie można powiedzieć o dostępie do internetu

Polacy często wybierają podróże do ciekawych miejsc dla chwili wytchnienia. Aby jednak zachować efektywność w pracy, ankietowani podkreślają znaczenie sprawności fizycznej. 57 proc. badanych stwierdza, że aktywność sportowa wpływa pozytywnie zarówno na ciało, jak i umysł. Szczególnie osoby w wieku 35-44 lat (64 proc.) widzą związek regularnego uprawiania sportu z wydajnością w pracy.

Ale to nie koniec. Zaskakująco, medytacja to dla Polaków sposób osiągnięcie spokoju. 41 proc. badanych stara się znaleźć w ciągu dnia chwilę na wyciszenie i skupienie myśli. Czy krótka przerwa w trakcie dnia jest odpowiednim momentem na medytację? Wydaje się, że tak – 57 proc. ankietowanych pracowników korzysta z takich chwil oddechu między obowiązkami.

Badania wskazują także, że drobne przyjemności w trakcie pracy mają istotny wpływ na samopoczucie pracowników. Aż 58 proc. badanych stwierdziło, że rozpoczynanie dnia od dobrej kawy poprawia ich nastrój. Muzyka jest kolejnym sposobem na relaks – 58 proc. ankietowanych słucha ulubionych melodii, by odprężyć się w trakcie obowiązków.

Nawet krótszy wyjazd, np. na długi weekend jest dla wielu dużą ulgą. Humor poprawia nam też dobre jedzenie (fot. Rayner Simpson/Unsplash)

Nastrój w pracy można dodatkowo podnieść smacznym posiłkiem - 64 proc. respondentów uważa, że jedzenie pozytywnie wpływa na ich nastrój. Jednak korzyści z dobrego jedzenia odczuwają częściej kobiety (68 proc.) niż mężczyźni (60 proc.), a także pracownicy biurowi (66 proc.) w porównaniu z pracownikami fizycznymi (59 proc.). Jednak posiłek to nie tylko poprawa nastroju, ale także narzędzie do budowania relacji zawodowych. 51 proc. badanych twierdzi, że wspólne obiady z kolegami z pracy wpływają na zacieśnienie więzi w zespole.

Wyniki jasno pokazują, że Polacy dążą do osiągnięcia równowagi. Potwierdza to fakt, że 53 proc. uczestników badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl jest skłonnych aplikować na stanowiska, gdzie firma oferuje długie, niepłatne urlopy, np. półroczne lub roczne, z opcją powrotu na to samo stanowisko. Ta tendencja jest szczególnie zauważalna u Zetek, czyli pracowników o krótkim stażu pracy. Aż 59 proc. z nich chętnie skorzystałoby z takiej możliwości w porównaniu z 48 proc. w grupie silver (starszych pracowników).

Problemem jest również to, że Polacy mają trudności z odpowiednim wypoczynkiem w czasie wolnym. Badanie Devire z 2020 roku (raport "On-line czy off-line? Jak Polacy spędzają wakacje?") pokazało, że aż 69 proc. Polaków na urlopie sprawdza służbową pocztę, 63 proc. odbiera służbowe telefony, a co dziesiąta osoba wykonuje obowiązki zawodowe podczas wakacji. Zaledwie 1 proc. ankietowanych przyznało, że na urlopie pozostaje całkowicie offline, rezygnując z telefonu i laptopa.

Według raportu "Digital 2022" od We Are Social Polak spędza średnio w internecie około 6 godzin i 42 minut dziennie. W tym czasie nie tylko korzystamy z mediów społecznościowych i serwisów streamingowych, ale także śledzimy wiadomości i zajmujemy się służbowymi sprawami – dostęp do poczty firmowej jest możliwy nawet na prywatnych urządzeniach. Takie korzystanie z technologii przeszkadza naszemu umysłowi w skutecznym zrelaksowaniu się.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl