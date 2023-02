W Polsce dramatycznie brakuje psychiatrów

Depresja to choroba, która dotyka coraz więcej ludzi. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią już 1,5 mln ludzi. Tymczasem lekarzy psychiatrów, którzy mogą im fachowo pomóc jest jak na lekarstwo. Medyków z taką specjalizacją jest zaledwie 4,5 tysiąca.

- Depresja to ciężka choroba, która dotyka coraz szerszą grupę ludzi w Polsce. Szacuje się, że nawet 15 proc. Polaków w czasie swojego życia może przejawiać objawy zespołu depresyjnego. Jest to choroba, która może mieć ciężki przebieg, co może determinować konieczność farmakoterapii, a nawet hospitalizacji. Sytuacja psychiatrii w Polsce jest trudna - mówi dr Piotr Podwalski.

Rośnie liczba samobójstw. Również wśród dzieci i nastolatków

Niepokojące są też statystyki dotyczące samobójstw. W 2020 roku Komenda Główna Policji odnotowała 5165 samobójstw. Rok później było ich już 5201. Największa ich liczba dotyczyła grupy wiekowej 35-39 lat. Ale rośnie też liczba młodych osób, które chcą odebrać sobie życie. Z danych KGP wynika, że w 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia podjęło próbę samobójczą (127 z tych prób zakończyło się śmiercią). W porównaniu z 2020 roku jest to wzrost odpowiednio o 77 proc. zachowań samobójczych oraz o 19 proc. śmierci samobójczych.

– W Polsce co roku śmiercią samobójczą ginie 5 tysięcy osób, czyli 15 osób na dobę. Na drogach w wypadkach komunikacyjnych ginie 7 osób. Jak wiele mówi się o bezpieczeństwie na drogach, a jak mało o zdrowiu psychicznym? - pyta retorycznie dr Piotr Podwalski.

Lek. Aleksander Matysiak, sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie przyznaje, że o depresji mówi się w Polsce coraz więcej. To, że przypadłość ta przestała być wstydliwa, ma wiele zalet, ale eksperci mówią także o problemach, które generuje np. krytyka farmakoterapii czy głośne wystąpienia medialne celebrytów mówiące o ich depresyjnych doświadczeniach.

- W społeczeństwie są dwie grupy: ludzie, którzy nie uważają, że korzystanie z pomocy psychiatry jest ujmą oraz tacy, którym wizyta u psychiatry kojarzy się z czymś uwłaczającym i wstydliwym. Co ważne, to właśnie ci zaprzeczający konieczności wizyty u specjalisty są najbardziej narażeni na skutki choroby, bo nie dają sobie pomóc – mówi lek. Aleksander Matysiak.

