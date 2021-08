Urlop za granicą pozostaje popularny mimo pandemii

Jak wynika z badania Europejskiej Komisji Podróży, pomimo ciągle panującej pandemii i ograniczonej możliwości przekraczania granic kraju, wielu Polaków zdecyduje się w tym roku na podróże zagraniczne. Co ciekawe, dotyczyć one będą w szczególności wycieczek turystycznych – częściej niż biznesowych. Aż 3/4 respondentów pochodzących z Polski planuje właśnie taki wyjazd w najbliższym czasie.

km

• 3 sie 2021 18:15





Polacy nie rezygnują z wakacyjnych wyjazdów (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Aż 79 proc. ankietowanych z Polski zapowiedziało, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy weźmie udział w obejmującym nocleg wyjeździe turystycznym lub biznesowym.

Mimo pozytywnego nastawienia do wakacyjnych podróży, mamy wątpliwości dotyczące nie tylko ogólnego bezpieczeństwa związanego z wyjazdem.

Dużą część osób martwią także wizyty w restauracjach czy ograniczone ilości aktywności, jakie będzie można podjąć w miejscu pobytu.

Jak pokazują europejskie badania, powszechne obostrzenia czy utrudniona komunikacja między państwami nie zniechęcają Europejczyków do planowania zagranicznych podroży. 56 proc. przepytanych przez Europejską Komisję Podróży ma pozytywne nastawienie do wakacji i twierdzi, że do końca sierpnia 2021 roku wyjedzie na urlop do innych krajów, w tym również europejskich. Dla porównania, pozostali respondenci podkreślają, że nie mają w planach podróży do końca roku kalendarzowego.

Polacy podróżują najchętniej ale z wątpliwościami

Spośród wszystkich przebadanych społeczeństw Europy to właśnie Polacy są najbardziej skłonni do planowania wyjazdów urlopowych. Aż 79 proc. ankietowanych z Polski zapowiedziało, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy weźmie udział w obejmującym nocleg wyjeździe turystycznym lub biznesowym. Jest to największy odsetek w badaniu – na drugim miejscu pod tym względem uplasowali się Włosi (63,7 proc.) a na trzecim Austriacy (56,6 proc.). Czwarte miejsce zajęli Niemcy (56,3 proc.), a piąte Holendrzy (55,8 proc.).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Mimo pozytywnego nastawienia do wakacyjnych podróży mamy wątpliwości dotyczące nie tylko ogólnego bezpieczeństwa związanego z wyjazdem, ale także z transportem lotniczym (17 proc.) i coraz to nowszymi obostrzeniami administracyjnymi spowodowanymi pandemią (16 proc.).

fot. Pixabay

Dużą część osób martwią także wizyty w restauracjach (13 proc.) czy ograniczona liczba aktywności, jakie będzie można podjąć w miejscu pobytu (11 proc.). Niemniej jednak jedynie 9 proc. ankietowanych zmieniło swoje plany urlopowe przez te niedogodności. Dwa tygodnie wakacji, lepsza końcówka roku W badaniu American Express "Travel: Global Travel Trends Report" aż 87 proc. ankietowanych stwierdziło, że planowanie podróży pozwala im na oderwanie się od trosk życia codziennego i na radosne spojrzenie na przyszłość. 78 proc. przepytanych odpowiada, że podróżują celem poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia. Przeczytaj: Służbowy telefon i urlop. Jak skutecznie odciąć się od pracy A to, że urlop ma wpływ na nasze zdrowie, pokazują m.in. badania Massachusetts Institute of Technology. Wynika z nich, że brak urlopu odbija się na zdrowiu - ryzyko zawału serca u mężczyzn, którzy rezygnują z urlopu, rośnie o 30 proc., a u kobiet o 50 proc., w porównaniu z tymi, które dają sobie prawo do wyjazdu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.