Tegoroczne urlopy nie będą takie, jak wcześniej

Niemal połowa Polaków, pytanych w ramach cyklicznego badania Barometr Providenta, przyznała, że pandemia wciąż wpływa na ich plany na tegoroczne wakacje. Do najważniejszych czynników, które braliśmy pod uwagę należą obawy o bezpieczeństwo i zdrowie oraz niepewność, jak sytuacja pandemiczna będzie się kształtować w momencie wyjazdu.

Co trzeci z nas deklaruje, że wolne dni spędzi na wyjeździe, ale w kraju (fot. Pixabay)

Podobnie jak w 2020 roku, Polacy niezwykle ostrożnie planują urlopy. Niemal 30 proc. pozostanie w domu, a co 4. nie podjął jeszcze żadnej urlopowej decyzji. Zaledwie 7,8 proc. planuje urlop za granicą, a 6 proc. odpocznie i w Polsce i poza jej granicami.

- Pandemia mocno wpływa na nasze decyzje dotyczące wakacji, choć niektórzy deklarują, że nie biorą jej pod uwagę podczas planowania urlopu. Z drugiej strony, badania pokazują, że jesteśmy spragnieni wyjazdów, bo w ubiegłym roku ponad połowa z nas została w domu - podkreśla Karolina Łuczak, rzecznik Provident Polska. – W tym roku kierowała nami przede wszystkim ostrożność – zarówno w kwestiach dotyczących naszego zdrowia i bezpieczeństwa, jak i finansów. Wolimy od razu zaplanować pewny urlop lub przełożyć go na późniejszy termin niż znowu zmieniać plany na ostatnią chwilę, jak w ubiegłym roku. Biorąc to pod uwagę, zdecydowanie rzadziej niż w czasach sprzed pandemii będziemy wyjeżdżać za granicę – dodaje Karolina Łuczak.

Wśród osób, które deklarują, że biorą pod uwagę pandemię, 36,2 proc. zawiesza z jej powodu plany i czeka na rozwój sytuacji. Około 30 proc. zaznaczyło, że rezygnuje w tym roku z wypoczywania za granicą. 17,6 proc. dokonało zmian dotyczących miejsca wypoczynku, a niewiele mniejszy odsetek przekłada urlop na późniejszy termin.

Głównym czynnikiem bezpośrednio związanym z pandemią, który ma wpływ na urlopowe plany, są obawy o zdrowie i bezpieczeństwo – wskazuje tak 51,6 proc. respondentów. Niewiele niższy odsetek, bo 50,3 proc. podkreśla niepewność co do sytuacji epidemicznej w momencie wyjazdu. Wiele osób zwraca uwagę także na aspekty związane z obostrzeniami w przypadku zagranicznych podróży.

Dla co 4. ważną kwestią, wpływającą na zamierzenia związane z urlopem, jest konieczność przeprowadzenia testu na COVID przed wyjazdem i po powrocie do kraju. Co 5. wskazał natomiast na konieczność szczepień związaną z wprowadzeniem paszportów covidowych.

Budżetowe wyjazdy

W tym roku na urlop planujemy przeznaczyć średnio 2123 zł na osobę. Jednocześnie niemal 30 proc. zamierza zmieścić się w 1000 zł. Na drugim biegunie jest 23,4 proc badanych, którzy chcą wydać 3000 zł lub więcej.

Przebadani mają bardzo zróżnicowane opinie o tym jak pandemia wpływa na koszty. Około 38 proc. twierdzi, że ich tegoroczne plany są skromniejsze finansowo. Natomiast 27,6 proc. uważa, że niepewność związana z pandemią sprawia, że koszty urlopu są większe. Odsetek respondentów, którzy twierdzą, że koronawirus nie ma wpływu na wakacyjne wydatki wynosi 22,1 proc.