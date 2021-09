Tak rywalizują programiści po godzinach

60 metrów w rzucie dyskiem twardym - to nowy rekord jaki padł rekord podczas II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady dla programistów „Just Join Olympics - Sopot 2021”. Organizatorem olimpiady był Just Join IT – portal z ofertami pracy dla branży IT.

km

km • 7 wrz 2021 13:08





Organizatorem olimpiady był Just Join IT – portal z ofertami pracy dla branży IT (fot. mat.pras.)

REKLAMA

Just Join IT do rywalizacji zaprosił programistów oraz firmy IT z całej Polski - zarówno indywidualnie, jak i w generalnej klasyfikacji medalowej, w której to wyłoniono najbardziej sportową firmę IT.

Tegorocznym zwycięzcą został STX Next. Firma, zajmująca się rozwojem oprogramowania w języku Python, zdobyła 7 medali (2 złote, 2 srebrne, 3 brązowe), tuż za nią uplasowała się FreeYourMusic Limite z 5 medalami (2 złote, 2 srebrne, 1 brązowy), a trzecie miejsce na podium wywalczył SpeedNet zdobywając jedynie 2 złote krążki. W sumie w Olimpiadzie udział wzięło 35 firm.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W drugiej edycji wydarzenia uczestnicy zmagali się w dyscyplinach olimpijskich, takich jak: rzut dyskiem twardym, pchnięcie monitora, bieg na 1024 metry, sprint z laptopem, spacer developera (farmera), scrum olimpijski, wykręcanie deploya, Work-life Balance, składanie klawiatury na czas i skok przez firewall.

- Patrząc na olbrzymie zainteresowanie i niesamowicie pozytywny odbiór Just Join Olympics przez programistów, kto wie, może kolejne edycje wyjdą poza granice Trójmiasta? Faktem jest, że jeszcze nikt poza nami nie wpadł na tak zwariowany, a zarazem spektakularny, pomysł łączenia przyjemnego z pożytecznym, w duchu szalonej rywalizacji sportowej – podsumowuje Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT i pomysłodawca Just Join Olympics.

10 proc. dochodu z każdego biletu Just Join IT przeznaczy na akcję @Hakersi, która wspiera potrzebujące dzieci w usamodzielnianiu się przez naukę nowych technologii i kompetencji cyfrowych.

Tematy związane z branżą IT i sektorem nowych technologii będą jednymi z wielu, jakie poruszą uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Katowicach 20-22 września.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.