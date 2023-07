Tak prawnicy żerują na migrantach. Oto co im proponują

Nieuczciwe praktyki przynoszą prawnikom pokaźne zyski

Reporter Daily Mail indyjskiego pochodzenia udawał imigranta ekonomicznego w Wielkiej Brytanii, który chciał uzyskać status uchodźcy. Mimo przyznania, że przybył do kraju nielegalnie przez kanał La Manche i braku uzasadnionych powodów do pozostania, prawnicy, z którymi rozmawiał zdecydowali się mu pomóc.

Jeden z nich zażądał 10 tys. funtów za przygotowanie fałszywej historii, która miała zostać wykorzystana we wniosku o azyl. Opowieść zawierała twierdzenia o traumatycznych przeżyciach - torturach seksualnych, brutalnym biciu, niewolniczej pracy, fałszywym więzieniu i groźbach śmierci. Miała to przekonać urzędników, że migrant znajduje się w skrajnie trudnej sytuacji, co spowodowało u niego myśli samobójcze i skłoniło do ucieczki do Wielkiej Brytanii.

Adwokat zapewnił też, że zdobędzie raport medyczny jako uzupełnienie przedstawionej historii oraz recepty na leki przeciwdepresyjne, które zostaną przedłożone ministerstwu spraw wewnętrznych jako "dowody”.

Inny prawnik przyznał, że będzie musiał "stworzyć dowody", aby przedstawić rzekome zagrożenie "prześladowaniami i zabójstwem", jeśli imigrant zostanie odesłany do swojego kraju. Podkreślił także swoje ponad 90-proc. powodzenie w podobnych sprawach.