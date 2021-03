Szukają dealerów, pilnują, tropią, konwojują. Dziewięć psów trafiło do policji

Ozon, Ofis i Ofik oraz Newir, Noma, Nadar i Nama, Nowina i Nawa. Tak wabią się psy, które w codziennej pracy wspierają warszawskich policjantów. Ich zakup, wyszkolenie oraz utrzymanie wspiera warszawski magistrat.

Na zdjęciu pies Ofik, który został przeszkolony do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych (fot. UM Warszawa)

Na warszawskich ulicach swoją służbę rozpoczęli właśnie wyjątkowi funkcjonariusze – 2 owczarki niemieckie i 1 holenderski. Od kilku miesięcy służbę pełni też 6 innych psów. Wszystkie otrzymują finansowe wsparcie ze strony magistratu.

We wszystkich formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w sumie służy 1 tys. 207 psów i 62 konie - większość w policji.

Rocznie ok. 10 proc. zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na emeryturę. Właśnie trwają prace nad doprecyzowaniem przepisów mających poprawić ich byt.

W ostatnich dwóch latach warszawski magistrat przeznaczył na zakup i utrzymanie 9 psów służbowych 64,5 tys. zł. Fundusze zostały przekazane Komendzie Stołecznej Policji. Cała psia dziewiątka dołączyła do doświadczonej drużyny 24 psów, które pełnią służbę wraz ze swoimi przewodnikami.

Królują owczarki

Czworonogi wykorzystywane są na terenie m.st. Warszawy do pełnienia służby patrolowo–tropiącej, zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych podwyższonego ryzyka oraz do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i narkotyków. Stanowią one pomoc przy wykonywaniu czynności interwencyjnych, zatrzymywaniu, pilnowaniu, doprowadzaniu i konwojowaniu osób. Mogą być również wykorzystywane do tropienia śladów ludzi.

Pies NAWA do wyszukiwania zapachów narkotyków (fot. UM Warszawa)

Psy patrolowe przygotowane są do działań prewencyjnych, a psy tropiące podejmują działania na miejscu zdarzeń oraz przeszukują teren w celu odnalezienia osoby zaginionej. Najczęściej spotykaną rasą psów, która zasila policyjne szeregi, są owczarki, które w zależności od predyspozycji są szkolone jako psy patrolowo–tropiące, do wykrywania narkotyków czy materiałów wybuchowych.

We wszystkich formacjach mundurowych podległych MSWiA służy łącznie 1 tys. 207 psów i 62 konie - większość w policji. Rocznie ok. 10 proc. zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na emeryturę. Obecnie zwierzęta te, kiedy kończą służbę nie mają zagwarantowanej dalszej opieki i domu, zazwyczaj opiekunowie, którzy do tej pory z nimi pracowali, biorą je do domu. Jednak nie zawsze jest to możliwe, dlatego MSWiA chce doprecyzować przepisy określające zasady przechodzenia na emeryturę psów i koni pracujących w służbach. Pies NAMA do wyszukiwania zapachów narkotyków (fot. UM Warszawa) W ostatnim czasie minister spraw wewnętrznych i administracji złożył projekt uchwały, który ma zapewnić zwierzętom dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną opłacaną przez państwo. Jest on obecnie konsultowany. Dziewiątka z miasta Samorząd może wesprzeć finansowo zakup, wyszkolenie i utrzymywanie psów przeznaczonych do pracy w policji na podstawie zapisów Ustawy o policji. Dziewiątka, która w ten sposób trafiła do mundurowych mają konkretne zadania do wykonania. Ozon (owczarek niemiecki) i Ofis (owczarek holenderski) wraz z przewodnikami pełnią służbę patrolowo-tropiącą. Oprócz działań prewencyjnych mogą być wykorzystywane do działań związanych z zabezpieczaniem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń, przeszukania terenu i pomieszczeń, pościgu, zasadzki. Pies OZON patrolowo-tropiący (fot. UM Warszawa) Ofik - owczarek niemiecki - został wyszkolony do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. Te trzy psy trafiły na policyjne szkolenie w październiku 2020 r. i właśnie zaczęły służbę na ulicach m.st. Warszawy. Z kolei w 2019 roku do służby w Policji zostały skierowane owczarki niemieckie Newir, Noma, Nadar i Nama, jak również dwa owczarki belgijskie: Nowina i Nawa. Cała szóstka to silne wsparcie w walce z przestępczością narkotykową. Wraz z przewodnikami wspomagają działania policji od kilku miesięcy.

