Sztuczna inteligencja zamiast telewizyjnej prezenterki. Co na to widzowie?

Południowokoreański kanał telewizyjny MBN do poprowadzenia programu telewizyjnego wykorzystał wirtualną prezenterkę, która w całości została stworzona za pomocą sztucznej inteligencji. Jej wygląd został odwzorowany na pracownicy stacji. Jak zareagowali widzowie? Przestraszyli się, że w przyszłości nie będą wiedzieć, czy z ekranu mówi do nich żywy człowiek czy algorytm.

Prawdziwa prezenterka poprowadziła wydanie programu wraz ze swoją cyfrową kopią (fot. print screen Youtube/ MBN)

Jak podaje portal interia.pl, komputerowa wersja prezenterki Kim Ju-ha została bardzo dokładnie odwzorowana. Algorytm zyskał jej głos, wygląd, mimikę czy gesty. Podczas zaprezentowania "kobiety" razem prowadziły wydanie programu informacyjnego.

Widzom jednak to rozwiązanie nie przypadło do gustu. Jak relacjonowali, przeraziła ich dokładność kopii żywej kobiety oraz to, że w przyszłości mogą nie wiedzieć kogo oglądają na ekranie telewizora - żywą postać czy algorytm.

Stacja telewizyjna przekonuje z kolei, że dzięki temu, że algorytm się nie męczy i może pracować 24 godziny na dobę, sprawdzi się przy relacjonowaniu na przykład trwających kilka godzin wieczorów wyborczych.

- Problem możliwości wypierania dziennikarzy przez programy sztucznej inteligencji nie jest futurystyczna zagadką, tylko jest faktem który dzieje się tu i teraz, na naszych oczach! - przekonuje prof. Ryszard Tadeusiewicz, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.

Warto przypomnieć też wyniki badania Christera Clerwalla z Uniwersytetu Karlstad w Szwecji. Podczas badania poprosił on 45 studentów aby wybrali i przeczytali jedno z dwóch podsumowań, dotyczących meczu Narodowej Ligi Futbolowej. Jedno podsumowanie było napisane przez dziennikarza LA Times. Drugie przez oprogramowanie. Zadaniem studentów było ocenienie artykuł na podstawie treści i wiarygodności oraz przypisanie mu jednego z 12 słów: obiektywne, wiarygodne, dokładne, nudne, ciekawe, przyjemne do czytania, jasne, informacyjne, dobrze napisane, użyteczne, opisowe lub spójne.

Materiał stworzony przez prawdziwego dziennikarza został oceniony jako "dobrze napisany", "jasny" i "przyjemny do czytania". Ten stworzony przy pomocy programu był "opisowy", "informacyjny", "dokładny", "wiarygodny" i "obiektywny".

Zaś cyfrowi prezenterzy stali się już częścią zespołu redakcyjnego chińskiej Państwowej Agencja Xinhua. Agencja we współpracy z dostawcą wyszukiwarki internetowej Sogou z Pekinu stworzyła algorytmy sztucznej inteligencji mogące pełnić zadania należące do tej pory do spikerów telewizyjnych i pokazała ich działanie na żywo.

