Szczera rozmowa o zarobkach przepisem na udany związek

Dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn w naszej części Europy, chociaż sukcesywnie się zmniejszają, to jednak nadal są zauważalne.

Mniejsze zarobki kobiet oznaczają ich gorszą pozycję w społeczeństwie, a także w związku.

Konflikty związane z pieniędzmi przybierają na sile wraz z pojawieniem się dzieci.



Ponad 20 proc. konsumentów z Polski zapytanych przez Intrum, europejską firmę specjalizującą się usługach z zakresu zarządzania wierzytelnościami i windykacji, uważa, że kwestie związane z pieniędzmi są źródłem napięcia w związku. Jeżeli chodzi o średnią europejską, odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 26 proc.

Jak na ten temat patrzą obie płcie? Blisko 30 proc. kobiet zgadza się ze stwierdzeniem, że finanse są przyczyną problemów w związku. Tego samego zdania jest 22 proc. mężczyzn. Wynika z tego, że wspomniany temat bardziej dotyka kobiety niż mężczyzn. Skąd taka różnica?

- Z pewnością w wyjaśnieniu nie można poprzestać na stwierdzeniu bazującym na stereotypie, że kobiety po prostu bardziej emocjonalnie podchodzą do tematu pieniędzy. Należałoby raczej powiedzieć, że bardziej tą kwestią się przejmują, bo mają ku temu powody - mówi Agnieszka Szymańska, ekspert Intrum.

Jak zauważa, dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn w naszej części Europy, chociaż sukcesywnie się zmniejszają, to jednak nadal są zauważalne. Mniejsze zarobki kobiet oznaczają ich „gorszą” pozycję w społeczeństwie, a także w związku. Kobiety są świadome tej kwestii, dlatego pieniądze mogą być dla nich newralgicznym tematem, nawet gdy są w szczęśliwych, partnerskich relacjach. - W dodatku, w krajach takich jak Polska to nadal przeważnie kobiety są odpowiedzialne za gospodarowanie domową kasą. W praktyce oznacza to, że są odpowiedzialne za płacenie rachunków, wszelkie wydatki – za sprawienie, by zawsze „starczyło do pierwszego”. Przy niższych zarobkach albo czasowych problemach finansowych zadanie to może być niezwykle trudne i stresujące. To może tłumaczyć, dlaczego więcej kobiet niż mężczyzn uważa, że pieniądze to temat kryzysogenny w związku – twierdzi Agnieszka Szymańska.

Czytaj też: Romans czy poważny związek? Oto cała prawda o związkach w pracy Pieniądze przyczyną rozstania Temat pieniędzy może być źródłem problemów w relacji i prowadzić nawet do rozstania, ale jednocześnie co piąty konsument z Polski (20 proc.) przyznaje, że z powodu swojej sytuacji finansowej nie zakończył/-a związku ze swoją partnerką/partnerem. Z jednej strony oznacza to, że z powodu naszych zarobków, które są relatywnie niższe niż te np. w krajach Zachodniej Europy, nie wszystkich jest stać na życie w pojedynkę, a zaciągnięte kredyty i inne zobowiązania finansowe spajają bardziej niż akt ślubu. Eksperci od relacji, psycholodzy są zdania, że ma to swoje dobre strony w dzisiejszych czasach, w których żyjemy bardzo szybko. Konsumpcjonizm sprawia, że prawie niczego nie staramy się dziś naprawiać, a kupujemy ciągle „nowe”. To również przekłada się na relacje. Wspólne problemy finansowe skłaniają do działania i wspólnego znajdowania rozwiązań, co dla niektórych związków może być wręcz budujące. Rozmowa (także o pieniądzach) przepisem na udany związek Temat związany z pieniędzmi jest źródłem napięć w związkach, również dlatego, że nie lubimy, nie chcemy o nim rozmawiać. Niedomówienia, brak przepływu informacji zawsze prowadzi do nieporozumień, także w przypadku kwestii finansowych. 23 proc. konsumentów w Europie przyznaje, że otwarta rozmowa z partnerem/partnerką przychodzi jej/jemu z trudnością (w tym przypadku różnice w odpowiedziach kobiet i mężczyzn nie są tak znaczące: 24 proc. vs. 22 proc.). Na tle Europejczyków wypadamy nieźle - tylko 16 proc. respondentów badania Intrum pochodzących z Polski jest tego samego zdania - szczególnie biorąc pod uwagę mieszkańców Rumunii. W tym kraju aż 76 proc. badanych przyznało, że nie rozmawia szczerze o kwestiach związanych z pieniędzmi ze swoją „drugą połówką”. - Szczera i częsta rozmowa to przepis na udany związek. To truizm, ale w przypadku zagadnień związanych z finansami, sprawdza się szczególnie. Wchodząc w poważną relację, już na samym początku warto ustalić z partnerem/partnerką np. to, czy będziemy prowadzić wspólny budżet domowy i posiadać wspólne konto w banku, czy stawiamy na kompletną rozdzielność finansową. Czy mamy wspólnie cele, na które oszczędzamy pieniądze, itp. - radzi Agnieszka Szymańska. Jak twierdzi, ustalenie odpowiedzi na te pytania ułatwi wspólne życie i pozwoli uniknąć wielu problemów na dalszym etapie związku. Zapewnia, że szczerość w relacji w przypadku tematów związanych z pieniędzmi nie oznacza od razu, że musimy się tłumaczyć przed partnerem/partnerką z każdego wydatku. - Chodzi raczej o to, aby nie ukrywać przed drugą osobą problemów finansowych (szczególnie jeżeli chodzi o długi), bo prawda zazwyczaj i tak wychodzi na jaw, a straconego zaufania możemy już nie odbudować - zauważa ekspertka. Zobacz: Eurostat: Wynagrodzenie w Polsce wciąż niższe niż w Europie Gdy w związku pojawiają się dzieci… Chociaż średnio co czwarty konsument z Europy (26 proc.) uważa, że kwestie finansowe są źródłem konfliktów w związku, to odsetek ten wzrasta wśród osób, które posiadają dzieci (32 proc.) Wychowanie dzieci to wyzwanie, także ze względu na finanse. Im niższe zarobki rodziny i/lub większe potrzeby, tym pieniądze w związku są bardziej stresującym tematem. A wyniki widniejące w ostatnim raporcie Intrum, „European Consumer Payment Report 2019” pokazują, iż zapewnienie bezpiecznego, dostatniego życia dzieciom i dbanie o bieżące potrzeby pociech, jest priorytetem zarówno dla europejskich, jak i polskich konsumentów. Jesteśmy nawet gotowi zadłużyć się na ten cel. 44 proc. badanych pochodzących z Polski przyznaje, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy przynajmniej raz pożyczyło pieniądze lub wykorzystało limit na karcie, by kupić coś swojemu dziecku. 17 proc. ankietowanych musiało korzystać z takich rozwiązań częściej.