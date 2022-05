Święto Pracy to nie tylko pochody. Zobaczcie jak świat świętuje 1 maja

W Polsce Ludowej 1 maja większości kojarzył się z pochodami czy składaniem kwiatów pod pomnikami. Dziś Święto Pracy to dla wielu osób okazja do weekendowych wyjazdów. Jak ten dzień obchodzony jest na świecie?

Dziś Święto Pracy to dla wielu okazja do spotkań (fot. David Tood McCarty/Unsplash)

"Swoje czasy" święto pracy miało w czasach PRL-u. Organizowano wówczas pochody, wiece i spotkania, podczas których rozpowszechniano hasła o treści ideologicznej i politycznej. Trasy przemarszu były dekorowane licznymi flagami i chociaż uczestnictwo było często wymuszane na pracownikach, to jednak brano w nim liczny udział. Efekt? Święto Pracy stało się symbolem Polski Ludowej.

Pochody nadal są organizowane, ale już nie z taką pompą i zaangażowaniem jak kiedyś. Dziś większość Polaków traktuje pierwszomajowe święto jako czas wolny od pracy i okazję do zorganizowania sobie długiego weekendu.

W Finlandii 1 Maja to także oficjalnie Dzień Pracy (Suomalaisen Työn Päivä). Kiedyś było to święto robotników, chłopów i rzemieślników, dziś jednak robotniczy charakter święta jest już mniej istotny – został zdominowany przez Vappu (Noc Walpurgii), czyli fiński karnawał. Dzień ten jest kojarzony przede wszystkim ze studentami.

Impreza rozpoczyna się 30 kwietnia, kiedy to ulice miast wypełnia młodzież w charakterystycznych strojach. Tradycją jest także ubieranie helsińskiego pomnika nagiej kobiety Havis Amanda w studencką czapkę - ylioppilas lakki.

Tego dnia dozwolone jest również spożywanie alkoholu na świeżym powietrzu we wszystkich miastach – na co dzień nie wszędzie jest to możliwe.

Grecki dzień kwiatów i życia

Według Greków 1 maja to nie tylko Święto Pracy i związane z nim pochody, ale również dzień kwiatów i życia, gdyż ziemia odradza się po długiej zimie. W tym dniu mieszkańcy miast tradycyjnie wyruszają na pikniki na wieś. Charakterystycznym widokiem jest niebo pełne latawców. Ludzie zbierają polne kwiaty, z których robią wieńce i wieszają je na frontowych drzwiach swoich domów. Wiszą tam one aż do Nocy Świętojańskiej.

Niebo pełne latawców to charakterystyczny widok 1 maja w Grecji (fot. Savvas Kalimeris/Unsplash)

Popularnym zwyczajem związanym 1 maja są skoki przez ogień. Kobiety, bez względu na wiek, zbierają się w noc poprzedzającą pierwszy dzień maja i po zachodzie słońca rozpalają ognisko, używając do tego gałęzi zebranych w ciągu ostatnich dni. Po rozpaleniu ognia tańczą w dużym kręgu, śpiewając pieśni ludowe o maju i wiośnie. Dzieci zwilżają wodą włosy i ubrania, a następnie skaczą przez ogień jako symboliczny czyn, który będzie ich chronił przed powrotem zimy i chorobami.

Francuskie Święto Konwalii

Również we Francji 1 Maja to nie tylko Święto Pracy, ale także Święto Konwalii (z fr. la fete du muguet). Kwiat ten jest uznawany za symbol szczęścia, pomyślności i młodości, dlatego Francuzi obdarowują bukietami bliskich, których cenią i lubią. Ofiarowanie konwalii oznacza życzenie szczęścia, ale także pracy.

Warto dodać, że 1 maja można sprzedawać konwalie na ulicach bez formalności i podatków.

We Francji 1 Maja to nie tylko Święto Pracy, ale także Święto Konwalii (Fot. Pixabay)

Chiński festiwal zakupów

Święto Pracy to jedno z najważniejszych świąt także w Chinach, które wiąże się z kilkudniowym urlopem – od 29 kwietnia do 2 maja Chińczycy teoretycznie nie muszą wówczas przychodzić do pracy. Jednak dwa z trzech dni muszą zostać odrobione w innym terminie.

Tego dnia Chińczycy wracają do rodzinnych miejscowości, by spotkać się z bliskimi. Na ulicach z kolei można spotkać tłumy. Ludzie nie zbierają się jednak w pochodach. Są to turyści i konsumenci - majowe święta to jeden z największych chińskich festiwali zakupów (w branży handlowej pracownicy zwykle nie mają wolnych dni). Do podróży i zakupów zachęcają też zniżki w muzeach, parkach oraz festiwale tematyczne organizowane przez władze.

Angielski May Day

Od 1978 roku także pierwszy poniedziałek maja w Wielkiej Brytanii jest dniem ustawowo wolnym od pracy (bank holiday). Wtedy organizowane są demonstracje związane ze Świętem Pracy. W tym dniu jednak nie tylko propaguje się i celebruje prawa pracownicze. To także rozpoczęcie sezonu letniego.

W Anglii, Walii i Irlandii Północnej dzień ten powszechnie znany jest jako May Day. W Szkocji zaś obowiązuje nazwa Early May Bank Holiday. Odbywają się parady uliczne, podczas których nie brakuje tańców i wspólnego śpiewania. Do tradycji należy m.in. maypole dancing, czyli taniec wokół słupa. Dzieci, szczególnie dziewczynki, tańczą wokół wysokiego słupa, na którym zawieszone są wstążki.

Berlińskie zamieszki

W Niemczech Święto Pracy to czas demonstracji. Najstarsza to ta organizowana przez związki zawodowe, w świąteczne przedpołudnie w Berlinie. Co roku pochód przechodzi przez główne berlińskie ulice, zatrzymując się pod Bramą Brandenburską.

Pierwszomajowym niemieckim protestom często towarzyszą zamieszki. Po raz pierwszy do pierwszomajowych rozruchów doszło w 1987 r. Wtedy oprócz tradycyjnej demonstracji pracowników, anarchiści zorganizowali alternatywną „Rewolucyjną demonstracje pierwszomajową”. Po niej spalonych zostało kilkanaście samochodów, 30 sklepów zostało splądrowanych, a także podpalono dworzec metra.

Dzień Gniewu

Nieco inaczej wygląda Święto Pracy w Bangladeszu, w 2013 roku nazwane Dniem Gniewu. Powód? Tydzień wcześniej zawaliła się tam fabryka odzieży. W wyniku tragedii zginęły setki osób. Wówczas ponad 10 tys. robotników wyszło 1 maja na ulice Dhaki, domagając się ukarania właścicieli zakładu.

Labor Day we wrześniu

Co ciekawe 1 maja nie świętują mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Dla Amerykanów święto pracy, tzw. Labor Day, przypada w pierwszy poniedziałek września. Prawdopodobnie to nie przypadek – władze nie chciały, aby święto kojarzyło się z krwawym stłumieniem przez policję manifestu chicagowskich pracowników, jakie miało miejsce 1 maja 1886 r., dlatego przeniesiono je na wrzesień.

130 lat temu ktoś w Chicago wrzucił w manifestujący tłum bombę. Jej wybuch zabił kilkanaście osób, w tym jednego policjanta. W odpowiedzi policja zaczęła strzelać. Dokładna liczba zabitych protestujących nigdy nie została ustalona. Zamach, do którego nikt się nie przyznał, został wykorzystany przez fabrykantów i władzę do dalszego tłumienia robotniczych protestów. W sumie pod zarzutem zabójstwa policjanta skazano na karę śmierci aż osiem osób, z których część nawet nie była obecna na Haymarket. Czterech z nich: Alberta Parsonsa, Georga Engela , Adolfa Fischera i Augusta Spiesa powieszono 11 listopada 1886 roku.