Światowy Dzień Wartości z ABSL już niebawem. Wydarzenia w 8 miastach

Już 19 października w ramach Światowego Dnia Wartości w 8 miastach w Polsce - Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Trójmieście, Poznaniu oraz Wrocławiu - odbędzie się cykl debat na temat poczucia przynależności w zmieniającym się świecie. To okazja, by razem z przedstawicielami sztuki, kultury, nauk społecznych, biznesu i administracji publicznej pochylić się na temat tego, jaką rolę odgrywają wartości w naszym życiu prywatnym i zawodowym.

Co więcej, w sektorze pracują przedstawiciele aż pięciu pokoleń. Wiąże się to z wieloma wyzwaniami. Należą do nich przede wszystkim integracja pracowników i poczucie przynależności do organizacji. Pracownicy często wskazują na brak więzi z pracodawcą i współpracownikami oraz spadek zaangażowania.

Wydarzenia zorganizowane w ramach programu #WorkingTogether patronatem medialnym objął PulsHR.pl

