Świąteczne ładowanie baterii. Jak skutecznie odpocząć w czasie pandemii

Tegoroczna Wielkanoc to kolejne święta, którym towarzyszy lockdown i liczne obostrzenia. Świąteczne wyjazdy odpadają, podobnie jak spotkania rodzinne w szerszym gronie. Jak zatem można odpocząć?

Szeregowy pracownik, menedżer, prezes - każdy chce w święta jednego: odpoczynku. Odpocząć nie jest jednak wcale łatwo, szczególnie jeśli nasze myśli wciąż krążą wokół pracy, a także trwającej pandemii. To kolejna Wielkanoc, którą musimy spędzić w domu w wąskim gronie rodzinnym.

- Drugi rok z rzędu niestety musimy zrezygnować z naszej małej tradycji zamknięcia sezonu narciarskiego w święta. Na szczęście same święta spędzamy u rodziny, więc małe odcięcie od tych czterech ścian, które od roku są przestrzenią zawodową i prywatną jest. Kilkugodzinne, jednak zawsze coś - mówi Karolina Flis, zatrudniona w jednej z firm w branży kreatywnej.

- Przed wprowadzeniem tak dużych obostrzeń pojawił się pomysł dłuższego wolnego, „mikro” urlopu. Zamknięcie hoteli, stałe ograniczenia w gastronomii, pozamykane muzea czy galerie zniechęcają. Można oczywiście odwiedzić pobliskie miasta - urządzić jednodniowe tripy, na które zazwyczaj nie mieliśmy czasu, ale jaką przyjemnością jest jedzenie obiadu w samochodzie? „Marnotrawienie” wolnych dni na siedzenie w domu, przebywanie w tym samym miejscu w którym od 12 miesięcy pracuję, jest raczej pozbawione sensu. Nie zauważam żebym wtedy odpoczywała, wręcz przeciwnie jestem po takich kilku dniach domowego wolnego jeszcze bardziej zmęczona, nie odpoczywa przecież głowa – a to o nią chodzi w dużej mierze podczas urlopu. Można oczywiście nadrobić sobie zalegające obowiązki domowe, może pomniejszyć „książkową kupkę wstydu”, ale jest to rozwiązanie, które przynosi odpoczynek na chwilę. Przynajmniej w moim przypadku – dodaje Karolina Flis.

Również Maria Białas, zatrudniona w jednej z firm z branży mediowej podkreśla, że koronawirus bardzo skutecznie zniechęcił ją do rodzinnych wyjazdów. Nie tylko z okazji świąt, jakichkolwiek.

- Do tej pory w drugi dzień świąt zawsze wybieraliśmy się na jednodniową wycieczkę. Rodzinnie planowaliśmy już na kilka dni wcześniej, ale wizja spacerów w maseczce nie jest niczym miłym. Dlatego w tym roku, podobnie jak rok temu, jedyne, na co się zdecydujemy, to dłuższy wypad do lasu, gdzie nie ma ludzi, więc ściągamy maseczki - mówi Maria Białas.

Jak zauważa Marzena Martyniak, rok temu święta wielkanocne były dla nas dużo bardziej nieprzyjemne niż obecne (Fot. Shutterstock)

Dobry plan na początek

- Polacy są społeczeństwem bardzo rodzinnym, lubiącym gościnność i świętowanie. Rok temu święta wielkanocne były dla nas dużo bardziej nieprzyjemne niż obecne. Zobaczyliśmy jednak, że można spędzić je tylko w gronie najbliższych osób, czerpiąc z tego korzyści. Wspólne oglądanie filmu może się okazać świetnym pomysłem zbliżającym do siebie członków rodziny, ponieważ zawsze po filmie rodzinnym jest czas na świąteczne ciasto i chwilę rozmowy na temat jego fabuły. Ważne aby czas przed telewizorem nie wypełnił nam całego dnia – mówi Marzena Martyniak, psycholog i specjalista w dziedzinie rozwoju inteligencji emocjonalnej, stowarzyszony partner International Society of Emotional Intelligence (ISEI).

Aby móc odpocząć w święta, warto je zaplanować. Zdaniem Martyniak należy ustalić z domownikami, co będziemy robić, aby przygotować wszystko na święta oraz co będziemy robić w trakcie świąt.

- Podzielmy się obowiązkami domowymi; jeżeli mamy dzieci, zróbmy plan dnia ze wskazaniem, w czym dzieci mogą nam pomóc. Aby się zresetować, zróbmy coś dla siebie, posłuchajmy swojej ulubionej muzyki, poczytajmy ulubioną książkę, zróbmy sobie długą kąpiel, połóżmy się wcześniej do łóżka. Odpocznijmy od szklanych ekranów komputerów, smartfonów. Ten czas jest tylko dla nas i dla domowników - mówi Marzena Martyniak.

Czas dla rodziny

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska z Katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego podkreśla, że spędzanie świąt wielkanocnych (lub jakichkolwiek innych) w bezruchu, przed ekranem telewizora, przy suto zastawionym stole, to nigdy nie jest dobry pomysł.

- Ten czas nie musi tak wyglądać. Po celebracji świątecznych posiłków można przecież pograć z najbliższymi w gry planszowe, ułożyć puzzle lub spędzić czas na innych wspólnych zabawach, które wniosą w nasze życie rodzinne dużo pozytywnych emocji. Radość i inne pozytywne emocje dodają człowiekowi energii do działania i sprzyjają budowaniu zasobów wewnętrznych niezbędnych do radzenia sobie w trudnych momentach. Ponadto wspólne gry i zabawy pozwalają zrelaksować się, rozładować napięcia, zapomnieć o codziennych problemach, a także zintegrować się z najbliższymi – mówi Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska.

- Z kolei odprężająca lektura jest dobrym pomysłem dla tych osób, które chcą się wyciszyć. Jeśli ktoś ma taką możliwość, może też wyjść na spacer w jakieś odludne miejsce, uprawiać sport lub spędzić czas na świeżym powietrzu we własnym ogrodzie - grunt, aby działo się to w bezpieczny sposób i nie zagrażało nam samym oraz innym osobom - dodaje Zawadzka-Jabłonowska.

Ekspert ALK dodaje, że świąteczny czas warto przede wszystkim poświęcić na budowanie głębokich, wysokojakościowych relacji z samym sobą oraz z najbliższymi.

- Warto „zatrzymać się”, docenić siebie samego i swoich najbliższych, skupić się na sobie i na nich w taki sposób, w jaki nie robimy tego na co dzień. Niespiesznie wsłuchać się w to, czego potrzebujemy i czego oni potrzebują. Docenienie i wdzięczność za to, co mamy, za nasze życie, są kluczowe dla naszego poczucia dobrostanu - komentuje Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska.

Trzy dni na odpoczynek

Jak tłumaczy Marzena Martyniak, urlop w domu nie będzie wypoczynkiem, kiedy będziemy w nim myśleć tylko o pracy, a swoje mieszkanie traktować wyłącznie jako miejsce pracy zawodowej lub domowej. Wyjaśnia też, że trzy dni to wystarczający okres, aby wypocząć, tylko ten odpoczynek musi być zaplanowany i dopasowany do możliwości.

- Urlop to czas wolny od wszystkich obowiązków - zawodowych, ale też i domowych. Postarajmy się zatem wykorzystać czas wolny i przez te trzy dni zrobić coś dla siebie. Przygotujmy listę obowiązków zawodowych z oznaczeniem rzeczy bardzo ważnych, ważnych i mniej ważnych i zróbmy tylko te, które należą do pierwszej grupy. Pozwoli to nam spędzić 3 dni urlopu ze spokojem ducha, że wykonaliśmy najważniejsze zadania, a reszta może poczekać - mówi Marzena Martyniak. - Z obowiązków domowych pozostawmy tylko te rzeczy, które są niezbędne do zrobienia, a pozostałe odłóżmy na wykonanie po świętach - dodaje.

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska tłumaczy z kolei, że trzy dni mogą być zarówno wystarczające, jak i niewystarczające, aby „naładować baterie”.

- Wiele zależy od tego, w jaki sposób je spędzimy i czy będziemy w stanie rzeczywiście „wyłączyć się”, zapomnieć o codzienności i problemach. Czy sami sobie damy przestrzeń na prawdziwy odpoczynek i relaks. Jeśli spędzimy te trzy dni na objadaniu się, piciu słodkich napojów czy alkoholu oraz siedzeniu przed telewizorem, to rzeczywiście nie odpoczniemy. Wprost przeciwnie, po tak spędzonych świętach możemy czuć się jeszcze bardziej zmęczeni i przytłoczeni. Warto więc zainwestować ten czas w takie aktywności, które są dla nas wartościowe, zdrowe i dadzą nam poczucie satysfakcji. Zamiast koncentrować się na ograniczeniach i na tym, czego nam brakuje, warto skupić się na tym, co jest w naszym życiu wartościowe i dobre – radzi psycholog z ALK.

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska tłumaczy, że trzy dni mogą być zarówno wystarczające, jak i niewystarczające, aby „naładować baterie” (Fot. Shutterstock)

Odpoczynek menedżera

Czas lockdownu jest bardzo trudnym okresem dla wielu przedsiębiorców, wiążącym się z wielomiesięcznym stresem, niepewnością, wyczerpaniem, zmęczeniem, lękiem, niepokojem, paniką, frustracją, które wywołały określone skutki zdrowotne. Marzena Martyniak podkreśla, że trudno mówić w przypadku menedżerów o odcięciu się od pracy, kiedy stawką jest utrata dorobku życia.

- Można pomyśleć o tym, aby kilka razy dziennie na chwilę się zatrzymać i przestać myśleć o pracy, będzie to prostsze i łatwiejsze do zrobienia - mówi Martyniak.

Psycholog dodaje, że istnieje wiele technik uwalniania zablokowanych, trudnych emocji z ciała, które mogą w tym pomóc np. trzyminutowe oddychanie.

- Tutaj bardzo ważne jest właściwe oddychanie czy wykonywanie konkretnych ruchów rozluźniających poszczególne mięśnie ciała. Ważne jest, aby te ćwiczenia były wykonywane systematycznie. Wiedza na temat swoich umiejętności wyrażania emocji i ich regulowania może być tutaj bardzo pomocna, a świadomość używanych technik wyrażania emocji oraz strategii regulowania zwłaszcza nieprzyjemnych emocji może być początkiem zmiany nawyków na takie, które będą dla nas korzystniejsze. Empatyczne wyrażanie emocji i skuteczne regulowanie pobudzenia uwalnia emocje z ciała i redukuje stres – wyjaśnia Marzena Martyniak.

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska zapewnia, że warto, aby menedżerowie na te kilka dni odłączyli się od Internetu, wyłączyli firmową skrzynkę pocztową i choć na chwilę zapomnieli o sprawach zawodowych.

- Pomoże im to nabrać do nich dystansu i odzyskać siłę potrzebną, by radzić sobie z wyzwaniami po świętach. Warto skupić się na sobie i osobach, które są dla nas ważne - rodzinie, przyjaciołach. Jeśli nie mamy możliwości spotkać się z nimi na żywo, możemy zorganizować spotkanie za pomocą komunikatorów cyfrowych lub po prostu zadzwonić i porozmawiać dłużej z osobami, na których nam zależy – mówi Zawadzka-Jabłonowska.

W odłączeniu się od pracy pomaga również kontakt z naturą - choćby krótki spacer do lasu, w odludne i bezpieczne miejsce, może pomóc rozładować stres i odprężyć się psychicznie oraz fizycznie.

- Podobnie czas spędzony w ogrodzie, w otoczeniu zielonych roślin. Można również poświęcić czas na własne hobby i wykonywanie ulubionych czynności, na które na co dzień brakuje nam czasu, a które są dla nas źródłem pozytywnych emocji - dodaje Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska.