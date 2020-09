Studenci i cudzoziemcy przez pandemię zostają w domach. Ten biznes mocno na tym cierpi

Nauczanie zdalne na uczelniach i utrudnienia z przekroczeniem granicy przez chcących pracować w Polsce cudzoziemców mocno uderzyły po kieszeni właścicieli mieszkań na wynajem. Nic nie zapowiada, by ich sytuacja miała się szybko poprawić.

W niełatwym położeniu gospodarczym znaleźli się właściciele mieszkań na wynajem.

Jeszcze rok temu ich biznes był żyłą złota – ceny wynajmu galopowały, a flipperzy (osoby specjalizujące się w znajdowaniu okazyjnych nieruchomości i sprzedawaniu ich później po wyższej cenie) wręcz prześcigali się w poszukiwaniu nowych lokalizacji do zakupu, odremontowania i sprzedaży lub wynajmu.

Obecnie sytuacja jest zupełnie inna. A dwie grupy, które liderowały w ilości wynajmowanych mieszkań, są właściwie nieobecne w dużych miastach – mowa o studentach i cudzoziemcach.

Jak wynika z danych Urzędu do spraw Cudzoziemców, na początku lipca 2020 blisko 450 tys. cudzoziemców miało ważne zezwolenia na pobyt w Polsce. To o 9 tys. więcej w porównaniu ze stanem z 1 kwietnia. I dużo mniej niż rekordy z ubiegłych lat. Na tym nie koniec zmian. Na przykład informatycy z zagranicy, którzy do tej pory przyjeżdżali do pracy w Polsce obecnie swoje obowiązki wykonują zdalnie z kraju zamieszkania. W efekcie, w stosunku do 2019 roku liczba wydawanych zezwoleń na pracę spadła najbardziej dla: informatyków, których liczebność zmniejszyła się o połowę (z 1,2 tys. do 600 - dane resortu pracy).

Jak wygląda sytuacja na uczelniach? Trudno znaleźć placówkę, która zdecydowała się prowadzić zajęcia wyłącznie w trybie stacjonarnym. Najczęściej stosowany model, to nauczanie hybrydowe. Tak jest m.in. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

- Zgodnie z informacją, którą przekazał Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - prof. Marek Kuch, metody kształcenia muszą łączyć te dwa podejścia, aby zrealizować praktyczne elementy nauczania przy minimalnym narażeniu studentów na ryzyko zakażenia - czytamy w komunikacie WUM.

Władze UJ zdecydowały, że kształcenie ma być prowadzone w jednej z trzech form: stacjonarnej z elementami zdalnymi lub na odwrót - w zdalnej z elementami stacjonarnymi; albo i może odbywać się wyłącznie w trybie zdalnym. O formie zajęć dla studentów decydują władze poszczególnych wydziałów.

W praktyce oznacza to, że mniej zamożni studenci nie zdecydowali się na powrót do miast, a co za tym idzie na wynajmowanie lokali. Ten sam problem jest z cudzoziemcami. Ich grono jest mniej liczne, a przychody niższe. Wynajmują więc mieszkania w jeszcze większych grupach ludzi lub przenoszą się do hoteli pracowniczych. Tym samym, czy kryzys na rynku nieruchomości na wynajem jest już problemem realnym? Zdaniem Filipa Kiżuka z Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk & Michalska, dokładnie tak jest. Choć wielu przedsiębiorców zanim podejmie radykalne kroki, czyli decyzje odnośnie sprzedaży mieszkania lub obniżce cen zwykle czeka lub aktywnie poszukuje potencjalnych klientów. W tym roku sytuacja jest trudna i jest to pośrednie pokłosie trwającej pandemii koronawirusa. - Wynajem mieszkań to był biznes, który wiele osób bardzo poważnie zainteresował. W poprzednich latach doradzaliśmy wielu przedsiębiorcom, często bardzo młodym, jak zbudować montaż finansowy pozwalający na zakup kilku nieruchomości pod wynajem. Byliśmy świadkami rodzenia się całkiem sporych imperiów, gdzie jeden człowiek w kilka lat dorobił się kilkunastu mieszkań, które ze względu na lokalizację cieszyły się zainteresowaniem studentów - mówi Filip Kiżuk. Jak dodaje, wiele osób jednak „przeinwestowało”. Już przed kryzysem docierały do nich informacje, że inwestują w mieszkania o niskim standardzie, wymagające wielkich nakładów finansowych. - Niektórych zgubiło myślenie, że jak ktoś jest na pracy tymczasowej i jest z zagranicy, to zamieszka byle gdzie, byle taniej. To myślenie, które na rynku nieruchomości już w roku 2019 było poważnie weryfikowane, a teraz takie mieszkania są kulą u nogi przedsiębiorców, którzy zajmowali się wynajmem - dodaje Filip Kiżuk. Na rynek trafiają więc nieruchomości osób, które w swoim portfelu mają kilka mieszkań na wynajem i chcą przeczekać trudny czas nie popadając w długi. - Nie mówimy jeszcze, że jest to exodus i, że ma miejsce wyprzedaż zasobów właścicieli mieszkań na wynajem. Nie da się jednak ukryć, że jak ktoś ma kilka kredytów mieszkaniowych i puste lokale, które nie zarabiają to musi szukać rozwiązań - podsumowuje wpływ pandemii na ten sektor nieruchomości Katarzyna Michalska z Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk & Michalska.

