Straż Graniczna ma nowych czworonożnych pracowników

Straż Graniczna w tym tygodniu zakończyła wybór 13 nowych psów do służby – to owczarki niemieckie oraz owczarki belgijskie.

Przez ponad dwa tygodnie hodowcy z całej Polski prezentowali funkcjonariuszom Straży Granicznej swoich czworonożnych podopiecznych. Jak informuje komenda główna Straży Granicznej, z kilkudziesięciu psów zostało wybranych 13 najlepszych.

Zgodnie z tradycją formacji, wszystkie zakupione w tym roku psy dostały imię zaczynające się od tej samej litery. Wkrótce więc służbę na granicy rozpoczną: Hanka, Hobbit, Hektor, Helia, Holly, Hira, Hiro, Hogan, Hejka, Hary, Hana, Heksogen.

Część z nich będzie służyć jako psy służbowe specjalne, czyli te do wyszukiwania narkotyków, kolejne do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni, a kolejne jako psy tropiące.

Psy mają już swoich opiekunów i partnerów w służbie – funkcjonariuszy przewodników psów służbowych. Nowi czworonożni funkcjonariusze po zakończeniu półrocznego szkolenia trafią do oddziałów SG: Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego i Nadodrzańskiego.

Przed rozpoczęciem służby psy oraz ich przewodnicy wspólnie przechodzą półroczne szkolenie w ośrodku w Lubaniu. Jak informuje komenda główna Straży Granicznej, podczas szkolenia przewodnicy doskonalą wiedzę i umiejętności z zakresu tresury oraz zasad wykorzystania psa w służbie, przechodzą ćwiczenia terenowe ze swoimi czworonogami i poznają podstawy weterynarii. Uczą się między innymi jak udzielać psu pierwszej pomocy oraz jak odczytywać jego zachowania.

Psy w Straży Granicznej

W Straży Granicznej pełni obecnie służbę ponad 250 czworonożnych funkcjonariuszy. Dominują owczarki niemieckie (ponad 60 proc.) oraz owczarki belgijskie (prawie 30 proc.).

Ciągle wprowadzane są do służby nowe rasy psów. Kadra instruktorska z OSS SG w Lubaniu podkreśla, że to nie rasa, ale predyspozycje danego zwierzęcia są najważniejsze. Stąd w SG służą pojedynczy przedstawiciele niektórych ras, m.in. terier walijski, jack russell terrier, parson russell terrier, chodsky pes, płochacz niemiecki, jagdterrier. Kilka lat temu do służby trafiły owczarki holenderskie, które mają doskonałe predyspozycje i świetnie sprawdzają się również jako psy specjalne.