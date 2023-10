Sodexo znika z rynku po 25 latach

W globalnej skali Sodexo to firma obecna na prestiżowej liście Fortune Global 500, która działa na 53 rynkach, zatrudnia ok. 422 tys. ludzi i każdego dnia obsługuje ok. 100 mln konsumentów. W ubiegłym roku wypracowała skonsolidowane przychody w wysokości 21,1 mld euro. Jej działalność opierała się na czterech filarach: usługach żywieniowych (Food Services), kompleksowej obsłudze nieruchomości (Facilities Management Service), zarządzaniu miejscem pracy (Workplace and Technical Service) i najbardziej znanym – Sodexo Benefits & Rewards, specjalizującym się w programach lojalnościowych i benefitach pozapłacowych dla pracowników. Oferowane przez Sodexo narzędzia motywacyjne – takie jak karta premiowa, kupony i karty podarunkowe czy karty żywieniowe – cieszyły się dużą popularnością i tylko na polskim rynku do tej pory wydano ich już kilka milionów.

Spółka Sodexo Benefits & Rewards została wydzielona z całej grupy i formalnie zmieniła nazwę na Pluxee

W kwietniu tego roku Sodexo ogłosiło zamiar wejścia na giełdę, a dwa miesiące później firma rozpoczęła globalny rebranding i transformację swojej marki. W ramach tego procesu spółka Sodexo Benefits & Rewards została wydzielona z całej grupy i formalnie zmieniła nazwę na Pluxee. Ta zmiana, która zaszła również w Polsce, ma m.in. pozwolić jej silniej wyróżnić się na dynamicznym rynku oraz lepiej odpowiedzieć na zmieniające się oczekiwania klientów i ich pracowników.

– Wchodzimy z marką, która niesie dużo innowacyjności i świeżości – zapowiada dyrektor generalny Pluxee. – Ta zmiana to naturalny krok, żeby firma Sodexo, która jest bez wątpienia rozpoznawalnym liderem na rynku polskim, mogła rosnąć jeszcze szybciej, jeszcze lepiej i dostarczać przyjemności na co dzień naszym pracownikom, pracownikom naszych klientów.

Jako fintech działający w obszarze HR, marketingu i sprzedaży Pluxee ma pozwolić klientom lepiej promować swój wizerunek atrakcyjnego pracodawcy, oferującego pracownikom innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania – od posiłków, przez kulturę, prezenty, po wellness i mobilność.

– Jest to zmiana oparta na osi technologicznej. Bardzo dużo inwestujemy w nowoczesne cyfrowe rozwiązania, zaczynając od oferty, przepiękne karty przedpłacone, w dużej mierze wirtualne, w fantastycznych kolorach, ale również całe zmiany w back-office, czyli procesy, sposób obsługi klienta po to, żeby nasi klienci i użytkownicy byli zadowoleni – podkreśla Arkadiusz Rochala.

Marka Pluxee będzie do końca tego roku stopniowo wdrażana w 31 krajach

Marka Pluxee, stworzona przy współpracy z agencją Conran Design Group (Havas Group), będzie do końca tego roku stopniowo wdrażana w 31 krajach, w których prowadzi działalność. Z jej usług korzysta w sumie około pół miliona firm. W planach marki jest dalszy rozwój innowacyjnych rozwiązań dla sprzedaży, marketingu i HR, m.in. w postaci „kart na przyjemności” dla pracowników jako narzędzia motywacyjnego.

– Patrzymy na rynek w taki sposób, że dawanie benefitów pozapłacowych to dawanie pracownikom trochę przyjemności na co dzień, poprawianie jakości ich życia. W tym marka Pluxee będzie się specjalizowała i oczywiście umacniała dotychczasową pozycję lidera na rynku polskim, którą osiągnęliśmy wspólnie z Sodexo – mówi dyrektor generalny marki.

W ramach planu strategicznego do 2025 roku Pluxee zamierza m.in. zintensyfikować działalność w segmencie benefitów żywieniowych, zwłaszcza w sektorze MŚP, a także rozszerzyć ofertę w zakresie wellbeingu oraz rozwiązań podnoszących siłę nabywczą i zaangażowanie pracowników. Marka chce też wdrażać innowacje m.in. w obszarze płatności bezgotówkowych oraz zapewnić klientom i ich pracownikom łatwiejszy dostęp do swoich usług za pośrednictwem jednej platformy cyfrowej.

Aby osiągnąć te cele, Pluxee będzie do 2025 roku inwestować co najmniej 10 proc. swoich rocznych obrotów w nowe technologie. Marka będzie też mieć własny zarząd i dedykowane zasoby do realizacji swojego planu strategicznego.

Rynek dofinansowania posiłków pracowniczych jest perspektywiczny

– Przyszłość marki to na pewno kontynuacja wzrostu, który osiągnęliśmy z Sodexo, czyli 50 tys. obsłużonych firm, 4 mln użytkowników, którzy nam zaufali, bardzo wysoki wskaźnik NPS, czyli satysfakcji klienta – są to bardzo dobre podstawy, z których wychodzimy, ale chcemy iść dalej. Perspektywicznie bardzo mocno patrzymy na rynek dofinansowania posiłków pracowniczych. Ma on bardzo dobrą legislację i sprzyja w tej chwili trendom pracowniczym, a pracownicy bardzo chcą tego rozwiązania. Chcemy z nową marką utrzymać pozycję lidera na tym rynku i planujemy osiągnąć jeszcze większe wzrosty. Wierzę więc, że Pluxee to lider w dofinansowaniu posiłków na rynku pracowniczym w przyszłości – zapowiada Arkadiusz Rochala.

Na polskim rynku nazwa Sodexo Benefits & Rewards została już formalnie zmieniona na Pluxee Polska. Firma podkreśla, że ta zmiana nie ma wpływu na jej relacje z klientami, czyli m.in. ważność zawartych umów i ciągłość stosunków prawnych.

