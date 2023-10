Skandal na targach pracy. Mężczyźni "przejęli" kobiecą imprezę dzięki prostemu trikowi

Tegoroczna konferencja skierowana do kobiet i osób niebinarnych w IT wywołała gorącą dyskusję - uczestnicy stwierdzili, że była ona zdominowana przez mężczyzn. Kobiety skarżyły się, że były odpychane przez mężczyzn, którzy chcieli złożyć swoje CV.

Grace Hopper Celebration of Women in Computing to seria konferencji, która wysuwa na pierwszy plan zainteresowania badawcze i zawodowe kobiet związanych z IT. Wydarzenie reklamuje się na swojej stronie internetowej jako „największe na świecie zgromadzenie kobiet i niebinarnych technologów”, a bilety kosztują dla uczestników około 1300 dolarów.

Wow these allies are sure great and are not obviously there for the career fair. #gracehopperconference #gracehoppercelebration #ghc23 #ILovewomen #wayfair

"Business Insider" znalazł wiele komentarzy na LinkedIn pozostawionych przez kobiety i uczestniczki niebinarne, w których wyraziły swoje rozczarowanie i opisały konferencje jako miejsce „przeciążone przez niegrzecznych, lekceważących i atakujących kobiety mężczyzn”.

Wiele osób stwierdziło, że mężczyźni nie pojawili się w panelach prowadzonych przez kobiety i osoby niebinarne. Pojawili się tylko na targach pracy. Inni twierdzili, że widzieli nieproporcjonalną liczbę mężczyzn, którym oferowano rozmowy kwalifikacyjne i zapraszano na after-party.

Organizacja non-profit prowadząca konferencję - AnitaB, stwierdziła na LinkedIn, że w tegorocznej konferencji „wzrósł udział samoidentyfikujących się mężczyzn”. Firma zauważyła też, że ​​nie może zakazać mężczyznom udziału ze względu na federalne zabezpieczenia przed dyskryminacją.

"To mnie złości i zasmuca, ale przede wszystkim sprawia, że ​​chcę walczyć"

Bo Young Lee, prezes doradczy AnitaB, ww odpowiedzi na krytykę zamieściła wideo, w którym podkresliła, że to wydarzenie zawsze wydawało jej się „bezpiecznym, kochającym i obejmującym” miejscem.

- Muszę przyznać, że w tym roku tak się nie czułam. Wiem, że wielu z was czuło to samo - powiedziała. - Próbowaliśmy stworzyć bezpieczną przestrzeń i w tym tygodniu zobaczyliśmy, jak wkrada się świat zewnętrzny. To mnie złości i zasmuca, ale przede wszystkim sprawia, że ​​chcę walczyć - dodała.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl