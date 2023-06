Seks pomaga w pracy, praca w seksie już niekoniecznie

- Jak pokazują badania, aktywność seksualna jest ściśle połączona z naszym systemem nerwowym oraz hormonalnym. To z kolei oznacza, że funkcjonowanie naszych organów takich jak mózg, serce, nerki, wątroba jest zasilane przez właściwą aktywność seksualną. Czyli to jak jesteśmy kreatywni, czy mamy siłę i energię do działania, czy rodzą się w nas nowe pomysły, czy możemy się skupić, czy jesteśmy otwarci na współpracę w grupie jest w dużej mierzę zależne od tego, jak jesteśmy spełnieni w sferze intymnej. I odwrotnie - braki mogą powodować rozdrażnienie, spadki energii i chęci do działania, konfliktowość – mówi Katarzyna Mołas, seksuologiczna terapeutka ciała.

W 2017 roku na łamach medycznego czasopisma Journal of Management, przedstawiono wyniki badania „Z sypialni do biura”, dotyczącego wpływu częstotliwości uprawiania seksu na efektywność w miejscu pracy.

Wyniki pracy zespołu z Oregon State University pokazały, że udane życie seksualne może poprawiać satysfakcję z pracy i zaangażowanie w zawodowe obowiązki.

Badanie opierało się na 2-tygodniowej obserwacji pracowników zatrudnionych w różnych branżach. Autorzy badania stwierdzili, że odpowiada za to wydzielająca się w mózgu dopamina – neuroprzekaźnik związany m.in. z odczuwaniem przyjemności.

- Z badań przeprowadzonych przez Keith Leavitta i współpracowników, wynika iż aktywność seksualna może mieć wpływ na bycie zaangażowanym oraz efektywnym w swojej pracy. Badanie zostało przeprowadzone na 159 pracownikach. Pracownicy uprawiający seks wieczorem zgłaszali poprawę nastroju następnego dnia. Co za tym idzie, prowadziło to do lepszego zaangażowania w pracę i satysfakcję z pracy przez cały dzień. Efekt ten utrzymywał się przez co najmniej 24 godziny – mówi PulsHR.pl Lidia Stanisławska psycholożka i seksuolożka z Instytutu Psychoterapii i Terapii Seksuologicznej SPLOT.

Badanie pokazało ponadto, że kluczowe jest zachowanie odpowiedniej higieny na linii praca - życie prywatne.

- W tym samym badaniu podkreślono również konsekwencje przynoszenia pracy do domu jako negatywny aspekt wpływający na życie intymne pracowników. Zauważono, że warto zostawiać pracę w biurze i całkowicie wycofać się z pracy po jej zakończeniu, np. nie odpisywać na maile czy wiadomości po godzinach pracy – dodaje Stanisławska.

Udane życie seksualne może poprawiać satysfakcję z pracy i zaangażowanie (fot. Becca Tapert/Unsplash)

Zbadano także wpływ aktywności seksualnej na poziom płac. I tu też przewaga po stronie aktywnych seksualnie. W 2013 roku opublikowano wyniki badania przeprowadzonego przez niemiecki Instytut Ekonomiki Pracy (IZA - Institute of Labor Economics) „Wpływ aktywności seksualnej na płace”.

Badanie opierało się na doświadczeniach Greków (przeprowadzono je w 2008 roku, czyli przed kryzysem w tym kraju). Wyniki pokazały, że obywatele uprawiający seks co najmniej cztery razy tygodniowo zarabiali 5 proc. więcej. Dotyczyło to w przeważającej większości Greków pomiędzy 29. a 50. rokiem życia.

- Badanie IZA z 2013 r. podkreśliły, że aktywne życie seksualne może mieć wpływ na zaangażowanie w pracę i zarobki. Tutaj należy podkreślić, że takie zależności ukazane w tym badaniu, jak i tym przytoczonym wyżej nie są pewnikami czy gwarancją, a są tylko możliwościami. Seks może mieć pozytywny wpływ na pracę i zarobki, ale nie musi – dodaje Lidia Stanisławska.

Stresujące sytuacje w pracy często przekładają się na życie intymne

Wiemy, że udane życie intymne może mieć wpływ na sukcesy, jakie odnosimy w życiu zawodowym, a jak jest w drugą stronę? Sytuacja nie jest już tak pozytywna.

- Z raportu o seksualności Polaków "Miłość w czasach zarazy - seksualność Polek i Polaków w czasie pandemii COVID-19" autorstwa prof. dr. hab. Zbigniewa Izdebskiego wynika, że aż 52 proc. kobiet i 43 proc. mężczyzn wskazuje, iż zmęczenie i stres utrudniało im odbycie stosunku seksualnego. Życie w ciągłym pośpiechu na wysokich obrotach w pracy - po pracy obowiązki domowe, nieumiejętność oddzielenia pracy od domu, mała ilość snu, odpoczynku czy regeneracji, przepracowanie oraz pogoń za pieniędzmi i sukcesem może odbić się negatywnie na życie intymne. Organizm człowieka, gdy zużywa mnóstwo energii na pracę, ograniczy wydatki energetyczne z innych sfer życia, np. seksu – mówi Lidia Stanisławska.

Badania pracowników pokazują, że globalnie mamy duży problem z oddzieleniem pracy od życia prywatnego. Pod koniec ubiegłego roku NBC News opublikowało wyniki badań przeprowadzonych przez GOBankingRate. Serwis ekonomiczny postanowił sprawdzić, o czym najczęściej myślą Amerykanie. We wszystkich grupach wiekowych powyżej 24. roku życia znacznie więcej czasu spędza się na myśleniu o pracy i pieniądzach niż o seksie.

Z danych ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View” wynika, że Polacy są jednym z najbardziej zestresowanych narodów w Europie – codziennie stresu w pracy doświadcza co piąty Polak (aż 22,15 proc.), więcej niż my stresują się tylko Niemcy (25,14 proc.).

Stres dodatkowo przekłada się na problemy z zasypianiem, ogólną koncentrację, co w konsekwencji mocno wpływa na każdą sferę naszego życia, także tę intymną.

Seks Polaków: najczęściej raz w tygodniu, głównie wieczorami i w weekendy

Ze wspomnianych badań przeprowadzonych przez prof. Zbigniewa Izdebskiego wynika jednak, że Polacy są generalnie zadowoleni ze swojego życia seksualnego. 66 proc. badanych ocenia swoje życie seksualne jako udane. Najmniej satysfakcji z seksu czerpią najmłodsi badani (grupa 18-29 latków). Przyczyny? Silny stres, przepracowanie, przewlekłe zmęczenie czy problemy z koncentracją.

Zdecydowana większość badanych, 71 proc., uprawia seks przynajmniej raz w tygodniu, co uznaje, za wystarczającą częstotliwość. 5 proc. decyduje się na codzienny seks.

Zdecydowana większość ankietowanych decyduje się na seks w sobotę wieczorem - dokładnie pomiędzy 21:00 a 24:00. Na drugim miejscu podium znalazły się niedziele, z kolei na trzecim - piątki. Najrzadziej wybieramy poniedziałki. Aktywności w łóżku sprzyjają również rozmaite święta oraz długie weekendy, zwłaszcza przypadające w miesiącach wiosennych i letnich.

Czy wspomniana na początku zasada trenera Guardioli ma szansę przynieść pozytywne efekty w zawodach niesportowych? Jak zauważa Katarzyna Mołas, częstotliwość i godziny, w jakich zaleca się uprawianie seksu, tak by być skuteczniejszym i sprawniejszym w pracy, uzależnione są od wieku, kondycji psychicznej i fizycznej, a także umiejętności seksualnych.

- Seks niejedno ma imię, może być świadomym aktem współżycia, gdzie, jak to się mówi, ”ładujemy baterię” lub niestety może osłabiać nasze ciało. Dlatego warto poznać kilka podstawowych zasad zarządzania naszymi siłami życiowymi w ciągu doby, jak również zasad ars amandi, które ładują system nerwowy i hormonalny, a nie go wyniszczają. Ma to wiele wspólnego z właściwą grą wstępną, zasadami oddechu, odpuszczeniem stresu przez zbliżeniem – wyjaśnia. - Najlepiej seks uprawiać z rana i mieć na to od 20 do 40 minut. Dobra jest też aktywność między 18 a 20.00. Najlepiej przed 23.

Jak podkreśla Lidia Stanisławska, nie można jednoznacznie określić godzin, w których łóżkowe igraszki przełożą się na naszą efektywność w pracy.

- Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie, w jakich godzinach i jak często uprawiać seks, aby być skuteczniejszym w pracy. Jest to zależne od wielu czynników, np. rytmu dnia, rodzaju pracy, samopoczucia, stanu zdrowia, stresu dnia codziennego czy tego z pracy, czy choćby z samej ochoty na seks. Seks to nie zawody i nie uprawiamy go dla poprawy "statystyk" w pracy, lecz dla własnej przyjemności i wtedy, kiedy chcemy go uprawiać – zauważa.

Zdecydowana większość Polaków decyduje się na seks w sobotę wieczorem - dokładnie pomiędzy 21:00, a 24:00 (Jonathan Borba/Unsplash)

Korelacji: udane życie intymne = sukces w pracy nie powinniśmy brać jako pewnik

Czy w takim razie osoby, które nie uprawiają seksu, są na z góry przegranej pozycji? Niekoniecznie. Lidia Stanisławska zauważa, że zależność „udane życie intymne równa się osiągnięcie sukcesu zawodowego” jest możliwością, nie gwarancją.

- To są bardzo indywidualne kwestie. Jedni będą uprawiać seks często albo od czasu do czasu, a inni wcale. Każdy może mieć inne potrzeby i możliwości w seksie. Nie można brać za pewnik, że udane życie intymne zawsze będzie wiązało się z osiągnięciem sukcesu zawodowego. Jest to tylko jakaś możliwość, a nie gwarancja.

Katarzyna Mołas podkreśla, że w przypadku osób, które nie uprawiają seksu (z różnych powodów) lub robią to bardzo rzadko, istotna może okazać się nauka zarządzania własnym ciałem.

- Osoby, które nie mają partnerów, powinny wiedzieć, jak zarządzać swoim ciałem i podnieceniem. A to niestety ma poważne konsekwencje. Przejawia się obniżonymi stanami psychicznymi i nerwowością lub tzw. zastojem krwi, co może skutkować bolesnymi miesiączkami, torbielami, przerostem prostaty. Takie osoby mogą być zdecydowanie mniej kreatywne, nie mieć chęci do życia. Dlatego tak ważne jest, by nauczyć się zarządzać swoim podnieceniem na co dzień, przykładem tu mogą być tzw. ćwiczenia jelenia dla kobiet (i mężczyzn) z medycyny chińskiej lub gimnastyka chi gong – wyjaśnia.

