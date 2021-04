Sekretarki i asytentki: zarobki, kompetencje, wykształcenie, wymagania

Niewątpliwie walczą ze stereotypem mało rozgarniętej maskotki. W rzeczywistości są jednymi z najważniejszych osób w firmie. Sekretarki – bo o nich mowa - 25 kwietnia obchodzą swoje święto, a jak powiedziała aktorka Jane Fonda „Można prowadzić biuro bez szefa, ale nie bez sekretarki”.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 25 kwi 2021





Sekretarki 25 kwietnia obchodzą swoje święto (fot. Pixabay)

Zawód sekretarki jest mocno sfeminizowany. Z badań Pracuj.pl wynika, że 91 procent zatrudnionych na stanowisku sekretarki/asystentki to panie. 9 proc. stanowią mężczyźni. 88 proc. wszystkich zatrudnionych pracuje w ramach umowy o pracę.

Jak wynika z wyliczeń portalu wynagrodzenia.pl, miesięczne wynagrodzenie zależne jest od stanowiska.

Z wyników tegorocznego badania przeprowadzonego wśród asystentek, sekretarek i pracowników administracyjnych jasno wynika, że największym problemem w firmach jest mobbing.

- Praca nie należy do łatwych, ale jeśli się posiada pewne cechy, to potrafi być całkiem przyjemna. Na pewno cechami, które ułatwią wykonanie tego zawodu, są łatwość w nawiązywaniu kontaktów, otwartość na innych, skrupulatność, wielozadaniowość i, co najważniejsze, umiejętność ustalania priorytetów - tłumaczy Ilona Langner.

Ilona od blisko 10 lat jest sekretarką i asystentką zarządu w jeden z firm działających w branży kreatywnej. Jest nie tylko pierwsza osobą, z którą mają kontakt potencjalni klienci firmy. To ona dba o to, by w dokumentach był porządek, wszystkie płatności były zrealizowane na czas, dba, by w kalendarzu prezesa nie zrobił się niepotrzebny bałagan.

Obsługa ksero i parzenie kawy? Nic bardziej mylnego

Jeszcze kilkanaście lat temu, by zdobyć pracę sekretarki, kandydaci na to stanowisko musieli przejść przez gęste sito rekrutacji. By dostać prace na tym stanowisku, niejednokrotnie kandydatki i kandydaci (bo to zawód nie tylko pań) uczęszczali na kursy szybkiego pisania na maszynie, etykiety biznesowej czy zarządzania korespondencją. Zawód należał do kategorii „tych prestiżowych” i niejednokrotnie oznaczał możliwość uczestniczenia w eleganckich spotkaniach, negocjacjach biznesowych czy zagranicznych wyjazdach.

Dziś prestiż nie jest już tak wysoki, co wcale nie oznacza, że od kandydatów na to stanowisko wymaga się mniej.

Dobra sekretarka ma dziś co najmniej średnie wykształcenie, choć preferowane jest wyższe kierunkowe, np. administracja, zna w mowie i piśmie co najmniej jeden język obcy, doskonale odnajduje się w świecie programów z pakietu MS Office.

Ponadto jest komunikatywna, ma łatwość pracy w zespole, charakteryzuje się doskonałą organizacją pracy, samodzielnością, radzi sobie z presją czasu, jest dokładna, zaangażowana, wychodzi z inicjatywą, ma zdolności analityczne, jest uczciwa i rzetelna. To zbiór najczęściej powtarzanych wymagań w ogłoszeniach o pracę właśnie na stanowisko sekretarki. Zakres obowiązków jest bardzo szeroki i bardzo odpowiedzialny. Na przestrzeni lat bowiem jedno nie uległo zmianie - bez umiejącej sprawnie zarządzać pracą sekretariatu osoby firma długo nie utrzyma się na rynku. - Często pełnimy rolę łącznika między szefem a klientem i musimy wiedzieć, czy „zawracać głowę” prezesowi, czy nie. Trochę go asekurujemy. Dlatego ważna jest asertywność. Dobrze jest mieć wiedzę w wielu dziedzinach, bo wbrew stereotypom nie zajmujemy się tylko parzeniem kawy – dodaje Ilona Langner i dodaje, że jeśli ktoś „nie czuje zawodu”, długo na tym stanowisku nie wytrzyma. - Podobno wszystkiego można się nauczyć, ale myślę że jeśli ktoś nie posiada tych cech, a w szczególności nie potrafi wyprzedzać myśli swojego szefa, to długo miejsca nie zagrzeje – dodaje. fot. Pixabay Porozmawiajmy o konkretach Zawód sekretarki jest mocno sfeminizowany. Z badań Pracuj.pl wynika, że 91 procent zatrudnionych na stanowisku sekretarka/asystentka to panie. 9 proc. stanowią mężczyźni. 88 proc. wszystkich zatrudnionych pracuje w ramach umowy o pracę. źródło: Pracuj.pl Z danych serwisu portaldlasekretarek.pl wynika, że przedział wiekowy asystentek i sekretarek waha się w granicach od 20 do 50 lat, jednak największa grupa ma 23-35 lat. A jak jest z zarobkami? Tu, mimo dość sporych wymagań, nie możemy spodziewać się „kokosów”. Jak wynika z wyliczeń portalu wynagrodzenia.pl, miesięczne wynagrodzenie zależne jest od stanowiska. Młodszy specjalista w skali miesiąca zarobi średnio 3 310 złotych brutto, czyli 2 421 złotych netto. Co druga sekretarka otrzymuje pensję od 2 670 złotych do 3 900 złotych. Specjalista dostaje na rękę średnio 2710 złotych. Starszy specjalista - 2781 złotych. źródło: wynagrodzenia.pl Wysokość pensji jest uzależniona nie tylko od stanowiska, ale także od stażu pracy, wykształcenia, wielkości firmy oraz województwa. Oczywiście do pensji podstawowej dochodzą premie. Z danych Pracuj.pl wynika, że na takie liczyć może 13 proc. zatrudnionych. Co ponadto? Benefity pozapłacowe. Najczęściej są to preferencyjne pożyczki, ubezpieczenia na życie oraz kursy i szkolenia zawodowe. Ciemne strony pracy sekretarki Z wyników tegorocznego badania przeprowadzonego wśród asystentek, sekretarek i pracowników administracyjnych jasno wynika, że wciąż największym problemem w firmach jest mobbing. Niespełna połowa badanych stwierdziła, że w ich miejscach pracy występuje mobbing. 22 proc. zwróciło uwagę na aluzje o charakterze seksualnym, 13 proc. wskazało znęcanie psychiczne i dyskryminację płci. Badania przeprowadzono w ramach kampanii #szefieszanuj, która ma na celu uświadomienie problemu, jakim jest stygmatyzacja zawodu asystentki i sekretarki oraz szerzenie wiedzy na temat budowania właściwych, opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu relacji pomiędzy pracownicami a przełożonym. - Szefie Szanuj to projekt, który powstał zarówno z potrzeby opowiedzenia o moich własnych doświadczeniach z mobbingiem, jak i z potrzeby oddania głosu grupie zawodowej, która bardzo często jest niedoceniana czy pomijana w rozwoju organizacji. Niestety wciąż wielu z nas sekretarkę czy asystentkę kojarzy z parzeniem herbaty czy kawy oraz mało wybrednymi komentarzami z podtekstem seksualnym - komentuje inicjatorka akcji Urszula Rowińska, pierwsza trenerka administracji w Polsce. Dyskryminacja ze względu na wygląd i płeć przeważa w dzisiejszych miejscach pracy. Kobiety często są zmuszane do wysłuchiwania seksistowskich żartów i niestosownych zwrotów. Niejednokrotnie nazywane są “kochaniem”, “kotkiem”, “słoneczkiem”, co może powodować u nich poczucie poniżenia i frustracji. - Problem ma przede wszystkim dwa podłoża i nie wiem, które z nich jest gorsze. Przede wszystkim rozmawiamy o kwestiach seksizmu i traktowania kobiet bardzo przedmiotowo. Postrzegania ich szczególnie w pracy asystentki jako "czegoś", na co można popatrzeć i skorzystać z pomocy np. w załatwieniu pewnych spraw. Umniejszania jej kompetencji i traktowania bardzo fizycznie. Ma wyglądać, niekoniecznie ma zajmować się czymś poważnym. Drugą rzeczą, która mnie boli najbardziej, jest podważanie kompetencji, nietraktowanie poważnie. Zauważmy, że kobiety - w wielu miejscach - zmagają się z sytuacją, w której częściej niż "Czy mogłaby pani..." słyszą "Kochanieńka przynieś" - wyjaśnia sekretarka Karolina Żebrowska.

