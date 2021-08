Rzucą twardym dyskiem i złożą klawiaturę na czas. Czas na olimpiadę programistów

Rzut dyskiem twardy, pchnięcie monitora czy składanie klawiatury na czas - to tylko część z dyscyplin, w których zmierza się programiści biorący udział w drugiej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady dla programistów „Just Join Olympics - Sopot 2021”.

3 września wystartuje II Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady dla programistów „Just Join Olympics - Sopot 2021” (fot: olimpiada.justjoin.it)

Ta nietypowa programistyczna olimpiada jest przede wszystkim okazją do integracji polskiego środowiska IT. Jak zapowiadają organizatorzy, "bez komputerów, za to z dużą dozą humoru i zdrowej rywalizacji, w myśl ducha sportu".

W wydarzeniu, które odbędzie się we wrześniu na Stadionie Leśnym w Sopocie, będą mogli wziąć udział nie tylko zgłoszeni zawodnicy, ale także wszyscy Ci, którzy chcą się świetnie bawić dopingując uczestników w dość kreatywnych wyzwaniach.

Just Join IT do rywalizacji zaprasza programistów oraz firmy z całej Polski - zarówno indywidualnie, jak i w generalnej klasyfikacji medalowej, w której to wyłoniona zostanie najbardziej sportowa firma IT. Zgłoszeni rywalizować będą w dyscyplinach: rzut dyskiem twardym, pchnięcie monitora, bieg na 1024 metry, s print z laptopem, spacer developera (farmera), scrum olimpijski , wykręcanie deploya, work-life Balance, składanie klawiatury na czas, skok przez firewall .

To druga edycja Olimpiady. 10 proc. dochodu z każdego biletu Just Join IT przeznaczy na akcję @Hakersi, która wspiera potrzebujące dzieci w usamodzielnianiu się przez naukę nowych technologii i kompetencji cyfrowych.

