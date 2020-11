RPO do pracodawców na czas kryzysu: teraz ważna jest równość i różnorodność

Zasada równego traktowania może stanowić element przewagi konkurencyjnej. Zespoły charakteryzujące się różnorodnością działają lepiej i lepiej reagują na trudności - pisze do pracodawców Adam Bodnar kończący kadencję Rzecznik Praw Obywatelskich.

Autor:Tomasz Klyta

• 3 lis 2020 19:15





W różnorodności może być sposób na wyjście z kryzysu - uważa Adam Bodnar (fot. Pixabay)

REKLAMA

Działania antydyskryminacyjne w miejscu pracy są ważne także w czasie kryzysu - apeluje do pracodawców Rzecznik Praw Obywatelskich.

Adam Bodnar zwraca przede wszystkim uwagę na nierówne płace pomiędzy kobietami a mężczyznami czy ageizm (dyskryminację ze względu na wiek).

Zaleca także, aby pracodawcy nie skupiali się na wyeliminowaniu konkretnych przykładów dyskryminacji w swoich miejscach pracy, ale wprowadzili kompleksową politykę antydyskryminacyjną.

- Choć o kwestiach równego traktowania w zatrudnieniu mówi się w Polsce coraz więcej, mamy też antydyskryminacyjne przepisy, nadal do wielu z nas nie dociera, jak ważna jest różnorodność w procesie budowania nowoczesnej organizacji, zdolnej także do innowacyjnych rozwiązań w obliczu nieuchronnie pojawiających się wyzwań - pisze w wystąpieniu do pracodawców Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czytaj także: Uwaga na różnorodność. Niekiedy krok dzieli ją od dyskryminacji

Jak dodaje, stereotypy na temat wiedzy, kompetencji i umiejętności związanych z określonymi cechami jednostkowymi – wiekiem, płcią, pochodzeniem etnicznym czy orientacją seksualną, powodują że realizacja ambicji zawodowych wciąż wymaga od przedstawicieli wielu grup społecznych ogromnej determinacji.

RPO przypomniał także, że przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu należy do podstawowych obowiązków pracodawców. Wymienił także cztery główne elementy, na które powinny zwrócić uwagę zwierzchnicy. Są to:

1. Przejawy ageizmu (dyskryminacja ze względu na wiek), utrudniające pracownikom z długim stażem zawodowym kontynuowanie kariery zawodowej , a osobom młodym – nabywanie wiedzy i umiejętności od kolegów i koleżanek z większym doświadczeniem, można wyeliminować przez dobrą praktykę wprowadzenia do zespołów „mentorów”, którzy mogą przyczynić się do efektywniejszego rozwoju i szybszego wdrożenia się młodszych pracowników.

2. Jawność wynagrodzeń na szczeblach kierowniczych oraz "widełki płacowe” na niższych szczeblach to z kolei instrumenty minimalizacji luki płacowej, stanowiącej widoczny przejaw dyskryminacji ze względu na płeć.

3. Kształtowanie polityki płacowej wolnej od dyskryminacji pozwoli wyeliminować nie tylko negatywne społeczne konsekwencje nierówności wynagrodzeń, ale przyciągnie do organizacji nowe talenty. Natomiast zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych może nastąpić przez stosowanie kwot płci. Pomimo lepszego wykształcenia kobietom wciąż trudniej jest osiągać najwyższe szczeble kariery. W konsekwencji, kobiety stanowią jedynie 15,8 proc. członków rad nadzorczych, 13 proc. członków zarządów i zaledwie 6 proc. prezesów zarządów spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 4. Zmiana tego trendu poprawi jakość zarządzania i współpracy w organizacji. Niewątpliwie korzyści wynikające z przyciągnięcia do organizacji nowych talentów zapewni także otwarcie się w większym stopniu przez pracodawców na osoby z niepełnosprawnościami, których poziom aktywności zawodowej jest w dalszym ciągu niższy niż dla ludności ogółem. - Włączenie zasady równego traktowania do ładu korporacyjnego to nie tylko realizacja tego obowiązku czy przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także efektywne narzędzie osiągania sukcesu biznesowego. Zorientowanie kultury organizacyjnej na równe traktowanie umożliwia pełne wykorzystanie potencjału wszystkich członków zespołu, przekładając się na jego sukces biznesowy. I choć skala korzyści z tego płynących jest zależna od wielu czynników, różnorodny zespół stanowi niezaprzeczalnie wartość dodaną, na której pominięcie pracodawcy, szczególnie w niełatwej obecnie sytuacji społeczno-gospodarczej, nie mogą sobie pozwolić - pisze Adam Bodnar. Czytaj także: Jaka jest dyskryminacja w pracy w Polsce? Jak dodaje, problematyka dotycząca równości w zatrudnieniu była wielokrotnie podnoszona w kierowanych do biura RPO skargach. Jest ona także obecna - jak kontynuuje Adam Bodnar - w realizowanych badaniach antydyskryminacyjnych czy wystąpieniach. RPO zaznacza także, że docenia każde jednostkowe działanie pracodawców na rzecz wsparcia grup dyskryminowanych jednak jednocześnie rekomenduje podejście horyzontalne - polegające na wprowadzeniu kompleksowej polityki równościowej. Wystąpienie RPO dotyczące dyskryminacji w miejscach pracy zostało imiennie wysłane do prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego, prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jana Gogolewskiego, prezesa Business Center Club Marka Goliszewskiego, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kaźmierczaka, prezydenta Pracodawców Andrzeja Malinowskiego i prezesa Konfederacji Lewiatan Macieja Wituckiego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.