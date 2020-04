Romans, plotki i filmy dla dorosłych – odkrywamy grzeszki w biurach

W najnowszym badaniu „Biurowe grzechy. Co robimy w pracy, kiedy nikt nie patrzy?” serwis InterviewMe przepytał ponad 1000 polskich pracowników o kontrowersyjne zachowania, których dopuścili się w pracy.

Ankietowani odpowiadali na ponad 20 pytań – m.in. o spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków w pracy, seks oraz masturbację w biurze, przywłaszczanie biurowego sprzętu, przeglądanie prywatnej korespondencji i plików współpracowników czy też donoszenie na kolegów i koleżanki.

– Z badania wyłania się obraz polskiego pracownika, który zazwyczaj zachowuje się przyzwoicie, jednak zdarza mu się za mocno wrzucić na luz – np. upić w czasie pracy lub uprawiać seks w biurze. Co ciekawe, dużo częściej przyznają się do tego mężczyźni – wyjaśnia Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.pl i autor badania.

Zdecydowanie najpopularniejszym i najczęściej popełnianym grzeszkiem jest zaglądanie współpracownikom przez ramię - przynajmniej raz zrobiło tak 63 proc. badanych. Nieco częściej robią to kobiety (64 proc.) niż mężczyźni (60 proc.).

Popularne jest również używanie rzeczy współpracowników bez pytania – choć raz zrobiło to 40 proc. osób. Przyznaje się do tego 45 proc. mężczyzn i 38 proc. kobiet.

Zdecydowanie rzadziej podjadamy posiłki współpracownikom. Do takiej "lodówkowej kradzieży" przyznało się 18 proc. pracowników.

Cieszyć może fakt, że zaledwie 7 proc. polskich pracowników zdarzyło się zmyślić historię o współpracowniku, aby doprowadzić do jego zwolnienia. Przyznaje się do tego 10 proc. mężczyzn i 5 proc. kobiet.

Badanie pokazało, że Polacy zazwyczaj starają się spłacać długi. Tylko 11 proc. zapytanych przyznało, że zdarzyło im się nie oddać współpracownikowi pożyczonych pieniędzy. Szczególnie dobrze wypadają kobiety – długu co najmniej raz nie spłaciło tylko 8 proc. z nich. Mężczyźni wypadają gorzej – 17 proc. z nich zdarzyło się nie oddać pożyczonych pieniędzy.

Co trzeci pracownik donosi szefowi

32 proc. badanych przyznało się, że co najmniej raz zgłosiło przełożonemu nieodpowiednie zachowanie współpracownika. Robią to równo i kobiety, i mężczyźni. Jak podkreślają autorzy badania, należy tu pamiętać, że nie zawsze musi być to negatywne zjawisko – np. w sytuacji, gdy sygnalizujemy, że ktoś źle traktuje innego pracownika.

Polacy przyznają się jednak do dużo gorszych zachowań... Około 29 proc. z nich zdarzyło się zabrać z pracy przedmiot lub sprzęt i nie oddać go pracodawcy. A 13 proc. co najmniej raz przeglądało prywatną konwersację lub pliki współpracownika (17 proc. mężczyzn i 12 proc. kobiet).

– Wyniki badania powinny być sygnałem dla pracodawców i pracowników, aby lepiej dbać o bezpieczeństwo – nie tylko firmowego sprzętu, ale również informacji. Chodzi o nawet najprostsze czynności, takie jak blokowanie komputera, kiedy opuszczamy pokój – komentuje Marta Rojewska, ekspertka kariery InterviewMe.pl.

10 proc. pracowników przyznaje, że zdarzyło im się brać udział... w bójce w pracy. W tym przypadku różnica między płciami jest bardzo wyraźna (16 proc. mężczyzn i tylko – lub aż – 7 proc. kobiet).

Sex, drugs and... alkohol

Z badania wynika, że Polacy w biurze starają się zachowywać przyzwoicie. Ale nie zawsze im to wychodzi.

Około 16 proc. badanych zostało przynajmniej raz przyłapanych na oglądaniu w pracy nieprzyzwoitych filmów. Co ciekawe, w tym przypadku różnica między kobietami i mężczyznami wynosi tylko 1 punkt procentowy.

W trakcie pracy 13 proc. pracowników przynajmniej raz uprawiało seks. Częściej przyznają się do tego mężczyźni (21 proc. wskazań). Na seks w biurze zdecydowało się tylko 8 proc. kobiet. Minimalnie rzadszym zjawiskiem jest masturbacja w biurowym otoczeniu (12 proc. pracowników to potwierdziło). Ponownie przodują w tym panowie. Na masturbację w pracy co najmniej raz zdecydowało się 19 proc. mężczyzn i 9 proc. kobiet.

Zdecydowanie bardziej swobodni są pracownicy w Stanach Zjednoczonych. Tam również przeprowadzono podobną ankietę. Wynika z niej, że aż 39 proc. amerykańskich pracowników przyznaje się do masturbacji w biurze.

Pracownikom zdarzało się również robić sobie w pracy pikantne zdjęcia (11 proc. wskazań), a nawet… skanować intymne części ciała (7 proc.). W obu przypadkach dwa razy częściej robili to panowie.

Zdecydowanie popularniejsze są, niestety, używki, przede wszystkim alkohol. Do pracy na kacu przyznało się 48 proc. badanych. Tu kolejny raz "wygrana" należy do mężczyzn (59 proc. wskazań; kobiety 42 proc.). 24 proc. panów zdradziło, że pracowali na kacu co najmniej kilka razy.

43 proc. badanych widziało w biurze pijanego współpracownika, a 25 proc. potwierdza, że im również im się to zdarzyło (35 proc. mężczyzn i 19 proc. kobiet).

Polscy pracownicy rzadko zażywają w pracy narkotyki. Przyznało się do tego tylko 8 proc. badanych. Respondenci najczęściej odurzali się marihuaną (4 proc. wskazań), kokainą (3 proc.) oraz LSD (2 proc.). Nieco więcej osób (10 proc.) stosowało leki niezgodnie z ich przeznaczeniem - chodzi o odurzanie się środkami zawierającymi amfetaminę, opiaty czy też lekami przeciwlękowymi takimi jak Xanax.