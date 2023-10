Robot nie uśmiechnie się do gościa. To przewaga kelnerów "starej szkoły"

Roboty-kelnerzy mają wiele zalet, ale nie potrafi stworzyć klimatu, zagadać gości, wyczuć ich nastroju, czy polecić im dań innych, niż te, które wgrano mu w program jako godne polecania. To wszystko potrafi żywy człowiek.

Jak przypina portal Horecatrends.pl, praca kelnera nie należy jednak ani do najłatwiejszych, ani do najbardziej opłacalnych. Obecnie jest sposobem „dorobienia” do domowego budżetu. To bardziej przystanek w drodze zawodowej, niż faktyczny punkt rozwoju kariery.