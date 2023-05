Rekrutują nietypowych pracownikow. 45 000 zł za podróżowanie

Firma travel-tech Kiwi.com poszukuje sześciu nowych członków do swojego zespołu. Zadanie? Podróżowanie podczas tegorocznego lata w roli World Travel Hackers.

Chętni do udziału w akcji World Travel Hacker muszą mieć ukończone 18 lat, mówić płynnie po angielsku, posiadać paszport ważny przez co najmniej sześć miesięcy (począwszy od końca sierpnia) i umieć tworzyć angażujące treści w mediach społecznościowych.

W ciągu czterech tygodni zwycięska szóstka i wybrani przez nich towarzysze zmierzą się z zadaniami związanymi z podróżowaniem przygotowanymi przez Kiwi.com we współpracy z firmą Visa. Na czas podróży otrzymają budżet w wysokości 10 000 euro (45 000 zł). Wszystko, co uda im się zaoszczędzić, trafi do ich kieszeni.

Na uczestników projektu czekają zadania, m.in. rezerwacja taniego lotu w dowolnym miejscu, w tym wybór miejsca docelowego i płatność kartą Visa w aplikacji mobilnej Kiwi.com w mniej niż 3 minuty lub wyszukanie miasta, w którym w ciągu jednego dnia można udać się na koncert, imprezę sportową i do parku rozrywki.

- Z pewnością nie jest to oferta dla zbyt wygodnych lub tych, którzy boją się robić rzeczy, o których inni tylko mówią. To idealna propozycja dla tych, którzy mają ducha przygody, wiedzą, jak znaleźć sprytne sposoby na tańsze podróżowanie i czerpią przyjemność z tworzenia zabawnych treści w mediach społecznościowych, dzięki czemu mogą dzielić się swoimi poradami dotyczącymi hackowania podróży, tak by wszyscy mogli z nich skorzystać - mówi szef Kiwi.com Golan Shaked.