Przestaliśmy wydawać lekką ręką. Bezpieczeństwo finansowe nabrało na znaczeniu

W porównaniu do okresu przed pandemią 60 proc. osób częściej myśli o przyszłości i stara się ją zabezpieczyć. (Fot. Pixabay)

Pandemia zmieniła nasz system wartości. Najważniejsze są dla nas zdrowie i rodzina. Chcemy dbać o swoje samopoczucie i spędzamy czas z bliskimi.

Jedną z najistotniejszych wartości w życiu jest dla nas także bezpieczeństwo finansowe.

Takie wnioski płyną z badania systemu wartości i stylu życia Polaków przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia przy współpracy z Ergo Hestią.

Aż 80 proc. osób wymienia zdrowie i rodzinę jako najważniejsze wartości. Nie zawsze było to aż tak oczywiste. Wielu z nas otwarcie przyznaje, że rok 2020 zmienił ich postrzeganie świata. Podczas pandemii dla co drugiej osoby zdrowie i rodzina zyskały na znaczeniu. Ponad połowa Polaków (55 proc.) deklaruje także, że bardzo ważne jest dla nich bezpieczeństwo finansowe. Dla 43 proc. wartość ta stała się istotniejsza w ostatnim półroczu. Ograniczenia w poruszaniu się przełożyły się z kolei na nasze nastawienie do wolności osobistej. Jest ona obecnie najważniejsza dla 44 proc. osób, a dla 37 proc. zyskała na znaczeniu w ostatnich miesiącach.

- Pandemia uświadomiła nam, że posiadanie rodziny, pracy czy dobrego zdrowia nie jest tak oczywiste, jak nam się wydawało. Powoduje to, że bardziej te wartości doceniamy i staramy się chronić to, co mamy. Zwrot w kierunku odpowiedzialności i myślenia przyszłościowego jest wyraźny, co ma pozytywny wpływ na podejmowanie decyzji finansowych, w tym również tych dotyczących ubezpieczeń na życie - komentuje Sylwester Poniewierski, ekspert ds. ubezpieczeń na życie w Ergo Hestii.

Gorsza sytuacja finansowa

Niemal połowa Polaków (49 proc.) uważa, że w związku z pandemią ich sytuacja finansowa zmieniła się. 41 proc. ocenia, że się pogorszyła. 7 proc. przyznaje, że skorzystało finansowo na pandemii.

Podobne tendencje obserwujemy u swoich znajomych: 35 proc. badanych deklaruje, że sytuacja ich znajomych pogorszyła się, 39 proc. nie uległa zmianie, 22 proc. deklaruje, że wśród znajomych dostrzega zróżnicowany wpływ pandemii na stan finansów, a 5 proc. widzi w najbliższym otoczeniu polepszenie.

- Pogorszenie sytuacji finansowej podczas pandemii odczuło wiele osób, podobną sytuację obserwujemy również wśród znajomych. Taka sytuacja w tych niepewnych czasach zmusza nas do dużo ostrożniejszego podejścia do finansów osobistych i rozważań, czy nie przeznaczyć części tych środków na dodatkowe zabezpieczenie siebie i swoich bliskich na wiele niespodziewanych sytuacji, z którymi bez dodatkowej pomocy finansowej możemy sobie nie poradzić - dodaje Sylwester Poniewierski.

Jak wyglądała kwestia wynagrodzeń? Dane GUS za listopad 2020 (za grudzień zostaną opublikowane w drugiej połowie stycznia 2021) podają, że w tym miesiącu odnotowano niewielki w porównaniu z październikiem wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (0,5 proc.). Spowodowane było to dalszymi wypłatami m.in. premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń. W skali roku (listopad 2020 r. do listopada 2019 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 4,9 proc., a tempo wzrostu było szybsze niż obserwowane miesiąc wcześniej, kiedy to wyniosło 4,7 proc. rok do roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wyniosło 5484,07 zł (dotyczy firm, w których pracuje więcej niż 9 osób). Oszczędzamy i inwestujemy Badanie systemu wartości i stylu życia Polaków pokazuje, że w porównaniu do okresu przed pandemią 60 proc. osób częściej myśli o przyszłości i stara się ją zabezpieczyć. Postawę tę częściej niż mieszkańcy innych rejonów Polski przyjmują mieszkańcy Śląska (68 proc.). Tylko 18 proc. ankietowanych stara się w większym stopniu chwytać życie i nie myśleć o przyszłości, a 22 proc. badanych nie odnotowała zmiany w tym zakresie. Co robimy, by zabezpieczyć się finansowo? Oszczędzamy, pracujemy, inwestujemy np. na giełdzie albo w nieruchomości. Niektórzy zaś kupują ubezpieczenie na życie. Zaś pogoń za zakupami i egzotycznymi wakacjami z dnia na dzień straciły na znaczeniu. Po pierwszej fali pandemii jeszcze wierzyliśmy, że nasze życie szybko wróci do normalności. Ostatnie miesiące przekreśliły te plany. Wiele rzeczy przewartościowaliśmy. 69 proc. ankietowanych przyznaje, że obecnie bardziej dba o zdrowie, 67 proc. więcej czasu spędza z rodziną, 55 proc. więcej oszczędza. Co drugi Polak znajduje więcej czasu na relaks i hobby. Równocześnie jednak aż 41 proc. badanych poświęca więcej czasu na pracę, a 37 proc. inwestuje w rozwój osobisty poświęcając więcej czasu na naukę i edukację.

