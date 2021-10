Przed TV lub na spotkaniu ze znajomymi. Tak Polacy spędzają czas wolny

Dzień w pracy dobiega końca, zamykamy służbowe laptopy, wyciszamy telefon i w końcu możemy cieszyć się czasem dla siebie. Jak najchętniej spędzamy czas wolny?

Autor: jk

• 7 paź 2021 18:28





30 proc. osób w wolnym czasie czyta książki (Fot. Shutterstock)

Według Payback Opinion Poll, preferencje polskich pracowników kwestii sposób na spędzenie czasu wolnego są dość różnorodne. Oglądanie filmów i seriali - tę kategorię wskazuje ponad połowa ankietowanych (54 proc.) jako ulubiony sposób spędzania czasu w domu. Jeśli jednak respondenci mieliby wybrać między jednym gatunkiem a drugim - szala nieznacznie przechyla się na korzyść filmów, które wskazuje 43 proc. osób versus 36 proc. respondentów oglądających równie chętnie zarówno seriale, jak i filmy.

Wśród innych preferowanych sposobów spędzania wolnego czasu w domowym zaciszu, na drugim miejscu znalazło się przeglądanie internetu, które wskazała blisko połowa ankietowanych Payback (47 proc.), a na kolejnym - czytanie książek, po które sięga co trzeci respondent (30 proc.).

- Pandemia i lockdowny nie sprawiły, że mieliśmy więcej przestrzeni do relaksu i nie zainspirowały nas do znalezienia sobie nowego hobby. Połowa respondentów badania stwierdziła, że miała podobną ilość czasu wolnego, a 80 proc. ankietowanych nie odkryła w trakcie trwania obostrzeń dodatkowych zainteresowań - komentuje Katarzyna Grzywaczewska, dyrektor marketingu w Payback Poland.

Źródło: Payback Poland

A jak organizujemy sobie wolny czas poza domem? 61 proc. badanych umawia się na spotkania ze znajomymi lub rodziną. Trzech na dziesięciu respondentów wybiera się do restauracji, pubu lub kawiarni, wyjeżdża poza miejsce zamieszkania lub uprawia sport, a 20 proc. kupuje bilety do kina, teatru lub galerii sztuki.

Jeśli chodzi o czas wolny spędzony poza domem, to Polacy najchętniej spotykają się z rodziną lub znajomymi (61 proc.). Co trzeci (31 proc.) wybiera się do restauracji, pubu lub kawiarni. Niewiele mniej, bo 29 proc. wyjeżdża poza miejsce zamieszkania, a 28 proc. uprawia sport. Co piąty (20 proc.) wychodzi do kina, teatru lub na wystawę. Z kolei 18 proc. w czasie wolnym udaje się na zakupy do galerii handlowej.

