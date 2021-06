Producent piwa zniechęca do picia alkoholu. Zobaczcie, jak to robi

Producent piwa Heineken rozpoczął kampanię, w której zwraca uwagę na spożywanie alkoholu podczas pracy zdalnej z domu.





• 14 cze 2021 17:17





Akcja przypomina konsumentom, by uważali na to, jak i kiedy spożywają alkohol (fot. Shutterstock)

Heineken rusza z kampanią "Smart Working?". Ta ma przypomina konsumentom, by uważali na to, jak i kiedy spożywają alkohol oraz zachęca ludzi, aby nigdy nie pili alkoholu podczas pracy, nawet w domu.

- Heineken zawsze stara się opowiedzieć prawdziwe historie, które przemawiają do ludzi na całym świecie. Dzięki „Smart Working?” kampania promuje odpowiedzialną konsumpcję przedstawiającą wydarzenia z życia wzięte przez pryzmat rozmów wideo - sytuacje, z którymi ludzie albo się spotkali, albo byli ich częścią. Zachęcamy ludzi, aby nigdy jednocześnie nie pracowali i nie pili - mówi Bram Westenbrink, globalny starszy dyrektor firmy Heineken.

Z najnowszych danych OECD wynika, że na jednego Polaka rocznie przypada średnio 11,7 litra czystego alkoholu rocznie. To odpowiada mniej więcej 2,4 butelki wina lub 4,5 litra piwa tygodniowo na osobę w wieku 15 lat i więcej. Co najmniej raz w miesiącu upija się 35 proc. dorosłych - oznacza to, że na jedną "okazję" wypijamy ponad 80 proc. butelki wina lub 1,5 litra piwa.

Pandemia spowodowała, że więcej alkoholu spożywamy w domu. A alkohol w miejscu pracy nie jest niczym nowym. O problem picia w pracy i przed pracą kilka lat temu zapytała firma HR Global Group. Wyniki ich sondażu wskazują, że aż 53 proc. ankietowanych przyznało, iż w miejscu pracy miało styczność z pijanym kolegą czy koleżanką. Z kolei 41 proc. badanych nie było świadkami takiej sytuacji, a 6 proc. uznało, że nie potrafi tego ocenić. 2 proc. ankietowanych przyznało się, że przynajmniej raz wybrali się do pracy będąc pod wpływem alkoholu, 4 proc. zasłania się niepamięcią, czy taka sytuacja z ich udziałem miała miejsce. Tyle samo pytanych zdradziło, że piło alkohol w godzinach pracy, a 32 proc. – że co najmniej raz stawili się w miejscu pracy na tzw. "kacu".

