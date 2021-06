Pracujesz zdalnie? Zadbaj o swój komfort!

Praca zdalna to wiele korzyści – oszczędność czasu traconego na dojazdy, mniej irytującego stania w korkach i możliwość dopasowania rytmu dnia do swoich potrzeb. Mankamentem jest konieczność rozdzielenia na nowo obowiązków zawodowych i domowych– często trudniej nam zadbać o balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Jednak największym wyzwaniem jest właściwie przygotowanie przestrzeni do pracy i zorganizowanie ergonomicznego, nie szkodzącego zdrowiu stanowiska ze sprzętem komputerowym, a także prawidłowe z niego korzystanie. To wbrew pozorom bardzo ważne dla naszego zdrowia, dobrego samopoczucia i efektywności pracy. Jeśli praca zdalna wykonywana za pomocą – do wyboru: komputera, laptopa, tabletu czy smartfona – stanie się Twoją codziennością, prawdopodobnie konieczne będzie wygospodarowanie stałego miejsca do jej wykonywania. Im więcej uwagi temu poświęcisz, tym lepiej, zdrowiej i bezpieczniej będzie ci się pracowało.

Jeśli będziesz pracować w trybie hybrydowym – najbardziej pożądanym przez pracowników, lub jeśli praca zdalna będzie tylko okazjonalna – twoje stanowisko pracy może nie mieć stałego miejsca. Gdziekolwiek jednak będziesz pracować, zasady będą podobne.

Po pierwsze zapomnij o długim siedzeniu z laptopem na kanapie lub w miękkim fotelu. Oczywiście, nic się nie stanie jeśli popracujesz tak przez kilka – kilkanaście minut, ale jeśli potrwa to dłużej i stanie się zwyczajem, twój kręgosłup prędzej czy później zbuntuje się przeciwko takiemu traktowaniu. Najlepszym przyjacielem twojego komputera będzie biurko lub stół. Idealnie byłoby, gdyby powierzchnia jego blatu miała umożliwiała ustawienie sprzętu komputerowego, a wysokość dawała odpowiednią przestrzeń dla nóg. Zaleca się, aby powierzchnia blatu miała wymiary około 100 x 80 cm, a wysokość ok. 72 cm. Jeśli to możliwe, używaj krzesła biurowego, wyposażonego w regulację wysokości siedziska, wyprofilowane oparcie i regulację wysokości podłokietników, umożliwiające przysunięcie się do biurka.

Po drugie pamiętaj o odpowiedniej pozycji ciała podczas pracy – oparcie przedramion na podłokietnikach lub na stole, utrzymywanie kąta min. 90° w stawach łokciowych, kolanowych i biodrowych. Stopy powinny być oparte na podłodze lub podnóżku. Monitor powinien być ustawiony tak, aby jego górna krawędź była na wysokości oczu lub lekko poniżej, a kąt patrzenia na środek ekranu monitora powinien w przybliżeniu wynosić ok. 90 stopni. Zaleca się, aby odległość monitora od oczu wynosiła ok. 60 - 75 cm.

Może nie wydaje ci się to ważne, ale prawidłowe oświetlenie miejsca pracy będzie sprzymierzeńcem twojej efektywności i sprawi, że zmęczenie pracą będzie mniejsze. Ważne jest zapewnienie dostępu do światła naturalnego, a dodatkowe oświetlenie sztuczne powinno być równomierne, mieć właściwe natężenie i barwę. W warunkach domowych można zmierzyć poziom natężenia oświetlenia np. przy użyciu ogólnie dostępnych aplikacji na smartfony. Pomiar przeprowadź na biurku i klawiaturze w kilku równomiernie rozmieszczonych punktach przestrzeni pracy. Pamiętaj, aby prawidłowo ustawić monitor względem źródeł światła sztucznego i naturalnego – najlepiej bokiem do okna, gdyż odbicia w ekranie monitora zwiększają obciążenie wzroku i pogarszają wydajność i komfort pracy.

I najważniejsze, a jednocześnie najłatwiejsze co możesz zrobić – to regularne, krótkie przerwy w pracy i zmiana pozycji ciała. Znasz to powiedzenie, że siedzenie to nowe palenie? Wygląda na to, że zbyt długie siedzenie jest tak samo szkodliwe. A więc co najmniej raz na godzinę wstań od komputera, rozciągnij się, wykonaj kilka ćwiczeń relaksacyjnych, popatrz przez okno. To ważniejsze niż kolejna kawa – chociaż wyprawa po nią do kuchni to też dobry sposób na ruszenie się od biurka. Wykorzystuj też na ruch te chwile w pracy, kiedy rozmawiasz przez telefon lub komunikator. I koniecznie zachęć do tego swojego rozmówcę!

Zauważyłeś, że pozycja siedząca zdominowała życie większości z nas? Nie tylko praca zdalna, ale współczesny styl życia wiąże się z długim przebywaniem w tej pozycji: tak odpoczywamy, prowadzimy życie towarzyskiej, robimy zakupy, uczestniczmy w wydarzeniach online, a nawet krótkie dystanse lubimy pokonywać samochodem , nie wspominając o odwożeniu dzieci do szkół i na zajęcia.

Sposobem na zrównoważenie czasu spędzonego w pozycji siedzącej jest utrzymywanie regularnej aktywności fizycznej, nawet jeśli będą to tylko spacery, trening w domu lub na świeżym powietrzu. Potrzebujesz około 10 tys. kroków dziennie, aby skutecznie bronić się przed chorobami układu mięśniowo-szkieletowego, krążenia, oddechowego, nadwagą, a także przeciążeniem psychicznym.

Jeśli tym, co przeszkadza ci we wprowadzeniu w życie aktywności fizycznej, lepszego zarządzania czasem i bardziej higienicznego tryby życia są złe nawyki (któż ich nie ma!), sprawdź łatwo dostępne aplikacje, które pomagają je modyfikować. Jest bardzo prawdopodobnie, że dzięki małym zmianom zmniejszysz swoje obciążenie, a zyskasz więcej czasu i zadowolenia z życia. Praktyczne informacje o tym, jak dbać o swoje zdrowie i wydajność znajdziesz w materiałach europejskiej kampanii informacyjnej „Dźwigaj z głową”, realizowanej w Polsce przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Celem kampanii jest podniesienie świadomości na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą i zapobiegania tego rodzaju problemom. Na stronie kampanii znajdziesz specjalnie opracowane informacje i narzędzia: https://healthy-workplaces.eu/pl.