Pracujemy 4 godziny dziennie, a jesteśmy najbardziej zestresowanym narodem Europy

Japonia, Meksyk i Korea Południowa to kraje, w których - jak wynika z wyliczeń OECD - poświęca się najwięcej czasu na wykonywanie obowiązków zawodowych. Stawkę zamykają Włosi, którzy na pracę poświęcają 177 minut (2 godziny i 57 minut) dziennie. To o 186 minut mniej niż Japończycy. Gdzie w tym rankingu znajdziemy Polskę?

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 3 maj 2021 0:01





OECD bada, w jaki sposób rozdzielamy swój czas na różne czynności życiowe (fot. Pixabay)

REKLAMA

Japończycy na pracę średnio poświęcają 363 minuty (6 godzin i 3 minuty) dziennie.

177 minut, czyli o 186 minut mniej niż Japończycy, średnio na pracę przeznaczają Włosi.

Z danych OECD wynika, że w Polsce średnio na pracę przeznaczamy 260 minut, czyli 4 godziny i 20 minut. Jesteśmy za to najbardziej zestresowanym narodem Europy.



W 2010 roku podczas konferencji TEDx w Sydney mówca motywacyjny Nigel Marsh tak opisał swój idealny dzień: „Budzę się wyspany i wypoczęty. Uprawiam seks. Wyprowadzam psa na spacer. Jem śniadanie z żoną i dziećmi. Znów uprawiam seks. W drodze do biura zawożę dzieci do szkoły. Pracuję trzy godziny. W przerwie na lunch uprawiam sport z przyjacielem. Znów pracuję trzy godziny. Idę ze znajomymi do pubu. Wracam do domu i jem kolację z żoną i dziećmi. Medytuję pół godziny. Wychodzę z psem. Uprawiam seks i idę spać”.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Idealny obraz dnia z balansem pomiędzy pracą a życiem prywatnym (z akcentem na ten drugi aspekt), jak pokazują statystyki odtworzeń filmu, wpisał się w potrzeby wielu ludzi. Wystąpienie przetłumaczono na 41 języków i odtworzono miliony razy.

Rzeczywistość jednak daleka jest od bajkowych wyobrażeń. A cykliczne badania pokazują, że zdecydowana większość osób spotkania z przyjaciółmi zamienia na godziny spędzone przy służbowym komputerze.

Japończycy pracują najdłużej

Od lat to, w jaki sposób rozdzielamy swój czas na różne czynności życiowe, bada OECD. Biorący udział w badaniu prowadzą specjalne dzienniczki, w których opisują swój dzień. Dane są następnie kodowane przez krajowe agencje statystyczne, a wyniki pozwalają zobaczyć, kto jest najbardziej pracowity, kto śpi najdłużej, ile czasu przeznaczamy na higienę czy odpoczynek.

Zaskoczeniem nie jest, że najwięcej czasu dziennie na pracę (i naukę) przeznaczają Japończycy. Średnio mieszkaniec Kraju Kwitnącej Wiśni na pracę w ciągu dnia przeznacza 363 minuty, czyli nieco ponad 6 godzin. Pandemia koronawirusa sprawiła, że japońscy prawodawcy zastanawiają się na oferowaniem swoim pracownikom możliwości regularnego trzydniowego weekendu. W ten sposób liczą, że bardziej zrelaksowani pracownicy będą mniej narażeni na „karoshi” (śmierć z powodu przepracowania). - Nawet jeśli Japończyk swoje zrobił, nie wypada mu wyjść wcześniej z pracy. Cała reszta zespołu wciąż pracuje, a on nie? Dlatego w Japonii wymyślono spanie na siedząco, z otwartymi oczami - wyjaśniał w rozmowie z PulsHR.pl Rafał Tomański, dziennikarz, podróżnik i autor książki „Made in Japan”. Na drugim miejscu plasują się mieszkańcy Meksyku, którzy średnio dziennie pracują 349 minut. Dominika Rossa z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, zajmująca się tematyką work-life balance, tłumaczy, że ciężką pracę Meksykanie mają "we krwi". - Meksykanie swoje zaangażowanie w pracę uzasadniają tym, że przez długi czas nie było żadnego rządowego parasola ochronnego nad najuboższymi. Albo ciężka praca, albo brak pieniędzy. Przy dość silnych relacjach rodzinnych można było liczyć co najwyżej na wsparcie emocjonalne, bo oszczędności u przeciętnego Meksykanina były rzadkością. Trzecią pozycję zajmują mieszkańcy Korei Południowej, którzy średnio na pracę przeznaczają 344 minuty. Podobnie jak w przypadku Japonii, tu także nietaktem jest wyjście z pracy wcześniej. A najlepszym potwierdzeniem "pracowitości" Koreańczyków z południa niech będzie sytuacja, jaka miała miejsce w ratuszu w Seulu. Wyłączanie prądu w budynku było jedynym sposobem na zmuszenie części pracujących do wyjścia. O 4 minuty mniej niż mieszkańcy Korei Południowej pracuje się w Chinach. Chińczycy dziennie na pracę poświęcają 340 minut. Z najnowszych danych wynika, że w Europie średnio najdłużej pracuje się na Łotwie - 330 minut oraz na Litwie - 315 minut. 306 minut na pracę poświęcają pracownicy w Austrii. Ósme miejsce, ze średnim wynikiem 305 minut, zajmują mieszkańcy Kanady. Po 295 minut pracuje się w Indiach i Portugalii. Pierwszą dziesiątkę zamykają Szwedzi z wynikiem 293 minuty. Polak zapracowany i zestresowany Polacy nie należą ani do najbardziej zapracowanych, ani do najbardziej leniwych narodów. Z danych OECD wynika, że średnio na pracę przeznaczamy 260 minut, czyli ponad 4 godziny. Mamy jednak inny problem. Raport „Workforce View in Europe 2019” sporządzony pod koniec 2019 roku przez Automatic Data Processing przedstawia m.in. ranking poziomu stresu w pracy wśród poszczególnych społeczeństw europejskich. Polacy zajmują w nim ostatnie miejsce, jawiąc się jako najbardziej zestresowany naród Starego Kontynentu (w najmniejszym stopniu problem ten dotyczy Holendrów). fot. Pixabay Włosi na drugim biegunie Skoro poznaliśmy tych, którzy poświęcają pracy najwięcej czasu, sprawdźmy, kto w pracy średnio spędza najmniej minut. 177 minut, czyli o 186 minut mniej niż Japończycy, średnio na pracę przeznaczają Włosi. Hiszpanie pracy poświęcają 202 minuty codziennie, Francuzi 204. Czwarte miejsce zajmują Duńczycy. I przy nich warto się na chwilę zatrzymać. Dania od lat jest w czołówce najszczęśliwszych miejsc do życia według raportu OECD Betterlife. Tylko 2 proc. pracowników w Danii spędza długie godziny w pracy (średnia dla krajów OECD wynosi 13 proc.). W ten sposób 2/3 dnia (ok. 16 godzin) spędza się tam na przyjemnościach - jedząc, śpiąc, odpoczywając lub oddając się pozasłużbowym aktywnościom. Duńczycy sami o sobie mówią, że nie wysokość zarobków jest dla nich najważniejsza, lecz możliwość budowania relacji i wzmacniania więzi.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.