Pracownicy zaciskają pasa. Tylko nieco ponad połowa wyjedzie na urlop

Tylko 59 proc. Polaków wyjedzie w tym roku na urlop. Prawie połowa z nich zapłaci za wakacje więcej niż w zeszłym roku. W tym roku na wakacje pojechało lub pojedzie około 59 proc. Polaków - to mniej niż przed wybuchem pandemii (Fot. Eddy Billard/Unsplash)

Ponad 60 proc. Polaków, którzy w tym roku wyjadą na wakacje, w znacznej części zapłaci za nie z własnych oszczędności, a około 30 proc. z regularnej pensji.

Jednocześnie aż 48 proc. osób, które zadeklarowały wyjazd na urlop w tym roku, wyda na niego więcej niż w poprzednich latach (z czego około 10 proc. wyda znacznie więcej).

Wśród 41 proc. Polaków, którzy nie planują podróży w tym roku, aż 56 proc. podróżowało w poprzednich latach.

Serwis kariery LiveCareer Polska przeprowadził badanie, w którym zapytano 1030 Polaków o ich tegoroczne wakacje. Wyniki raportu nie pozostawiają złudzeń, że realia polityczne, w jakich przyszło nam funkcjonować, mają duży wpływ na tę sferę naszego życia, która pozornie ma z nimi niewiele wspólnego.

W tym roku na wakacje pojechało lub pojedzie około 59 proc. Polaków - to mniej niż przed wybuchem pandemii. Około 63 proc. osób, które zadeklarowały wyjazd na urlop, spędzi go w Polsce, prawie 23 proc. - w innym kraju Europy, a ponad 8 proc. - zarówno w Polsce, jak i innym państwie europejskim. Szczyt sezonu przypadnie na sierpień - podróż w tym okresie zadeklarowało prawie 48 proc. wczasowiczów.

Ile wydamy na wakacje?

Ponad 60 proc. Polaków, którzy w tym roku wyjadą na wakacje, w znacznej części zapłaci za nie z własnych oszczędności, a około 30 proc. z regularnej pensji.

Ponad 36 proc. wczasowiczów w ciągu tygodnia przeznaczy na wakacje do 1000 zł za osobę, kolejne 24 proc. - od 1000 do 1500 zł za osobę, a co piąty - od 1500 do 2000 zł.

Jednocześnie aż 48 proc. osób, które zadeklarowały wyjazd na urlop w tym roku, wyda na niego więcej niż w poprzednich latach (z czego około 10 proc. wyda znacznie więcej).

- Specjaliści szacują, że w tym sezonie ceny wakacji są o 20-25 proc. wyższe w porównaniu do zeszłego roku. Przyczynami tego stanu rzeczy są m.in. spadek wartości złotego, wysoka inflacja i wzrost cen paliwa - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer Polska i autorka badania.

- Te problemy nie dotykają tylko podróżujących za granicę, ale również tę większość wczasowiczów, która zdecydowała się pozostać w kraju. Jeśli na przykład podróżujemy z Warszawy do Gdańska albo z Warszawy do Zakopanego, to - przy założeniu, że nasz samochód pali 5,3 l/100 km - za samo paliwo w obie strony zapłacimy około 350 zł. Latem 2021 roku byłoby to około 250 zł, więc różnica jest znacząca - dodaje. Problemy finansowe pracowników Aż 48 proc. osób, które w tym roku wyjadą na wakacje, zadecydowało o tym na kilka miesięcy wcześniej, a ponad 11 proc. - nawet z rocznym wyprzedzeniem. Wśród 41 proc. Polaków, którzy nie planują podróży w tym roku, aż 56 proc. podróżowało w poprzednich latach. Te osoby jako główną przyczynę rezygnacji z wyjazdu wskazują wzrost cen (33 proc.) i brak oszczędności (26 proc.), a nieco rzadziej - problemy osobiste (18 proc.). Tylko 7 proc. respondentów w tej grupie wskazało atmosferę związaną z wojną na Ukrainie, około 3 proc. - niepewność związaną ze strajkami kontrolerów lotów, a tylko 2 proc. - obostrzenia covidowe. - Chociaż nasi ankietowani jako główną przyczynę rezygnacji z wyjazdów wskazują problemy finansowe, a nie bezpośrednio sytuację polityczną, nie ulega wątpliwości, że to właśnie geopolityka przyczynia się do trudnej sytuacji materialnej. Po ponad 2 latach pandemii wiele osób wyczekiwało tegorocznego urlopu. Ale wygląda na to, że wciąż piętrzą się przed nami trudności, a na upragniony wypoczynek wielu z nas będzie musiało jeszcze trochę zaczekać - komentuje Żaneta Spadło.

