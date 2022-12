Pracownicy wybrali, co chcą dostać od Mikołaja. Byli niemal jednogłośni

43 proc. przebadanych przez Pracuj.pl deklaruje, że w ich miejscu zatrudnienia organizowane będzie świąteczne spotkanie dla zespołu. To znacznie więcej niż jeszcze rok temu. W dobie wysokiej inflacji jeszcze mocniej niż wcześniej pracownicy liczą na jednorazową premię „od Mikołaja”. Niezależnie od wyzwań 7 na 10 badanych traktuje czas świąt jako idealną okazję do naładowania baterii i odpoczynku od wyzwań zawodowych.

Pierwsze od trzech lat „normalne” święta (nie wypadające w żadnej fali koronawirusa) sprawiają, że w firmach wracają tradycyjne sposoby świętowania. Święta i końcówka roku to dla wielu okazja do rozładowania napięć, spędzenia czasu w miłej atmosferze i odpoczynku od codziennych zawodowych wyzwań.

Z firmowych kalendarzy niemal całkowicie zniknęły wigilijne spotkania online. W analogicznym badaniu przed rokiem, w obliczu czwartej fali koronawirusa, takiego wydarzenia spodziewało się blisko 5 proc. badanych pracowników. W najnowszej odsłonie podobną deklarację złożył 1 proc. respondentów.

Realne świąteczne spotkania ze współpracownikami, w innej atmosferze niż na co dzień, pozostają jedną z najlepszych form integracji zespołu i budowy pozytywnych relacji. Z taką opinią zgodziło się 61 proc. przepytanych przez Pracuj.pl.

– Okres pandemii koronawirusa wiązał się z ciągłą niepewnością i brakiem poczucia bezpieczeństwa wielu pracowników, które przekładały się na trudności w organizacji firmowych wydarzeń. W praktyce w wielu miejscach pracy od 2020 roku nie odbywały się spotkania świąteczne lub były realizowane w mocno okrojonej, mniej rozbudowanej formie. Tymczasem takie wydarzenia mogą odgrywać realną, nieocenioną rolę w życiu firm i budowie pozytywnych relacji między współpracownikami. Pozwalają też podsumować rok, docenić zespół, nakreślić kierunki na przyszłość w mniej formalnych okolicznościach – komentuje Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj.

Niespodzianki pod firmową choinką

Świąteczny czas stanowi okazję dla pracodawcy do zapewnienia pracownikom okolicznościowych benefitów – zarówno finansowych, jak i pozapłacowych. Jak co roku, oczekiwania zespołu mogą się jednak rozmijać z realnymi planami pracodawców.

Do najbardziej pożądanych benefitów należą te związane z kwestiami finansowymi lub materialnymi. Aż 94 proc. respondentów chciałoby otrzymać od pracodawcy jednorazową świąteczną premię finansową, a faktycznie spodziewa jej się 62 proc. 60 proc. badanych chciałoby otrzymać od pracodawcy świąteczny upominek lub prezent. W tym przypadku oczekiwania mogą znacznie pokryć się z rzeczywistością, bo takiego benefitu spodziewa się 56 proc. respondentów.

Obok świadczeń związanych z materialnymi korzyściami, dużą popularnością wśród pracowników cieszy się benefit, jakim są dodatkowe dni wolne z okazji świąt. Taki prezent od pracodawcy chciałoby otrzymać 66 proc. respondentów. W tym przypadku jednak chęci prawdopodobnie nie pokryją się z rzeczywistością, bo dodatkowego wolnego od pracodawcy spodziewa się realnie tylko 30 proc. badanych.

Czas na przerwę? Nie dla każdego

Okres między Wigilią i sylwestrem w wielu miejscach to czas zwolnienia tempa pracy, urlopów i odpoczynku. Równo połowa badanych Pracuj.pl w tym czasie planuje brać wolne, w tym ponad co piąta na wszystkie dni między Wigilią a sylwestrem, a niemal tyle samo – na część dni pracujących. Kolejne 7 proc. deklaruje, że cała ich firma nie pracuje w tym okresie.

Połowa badanych Pracuj.pl w okresie świątecznym planuje brać wolne (fot. Pixabay)

W porównaniu do analogicznego badania z poprzedniego roku uwagę zwraca wyraźnie mniejszy odsetek osób, które nie miały pewności co do swoich planów (13 proc.). Większy był jednocześnie udział osób, które planują wykonywać zadania we wszystkie dni pracujące (37 proc.).

Na wzrost udziału osób planujących pracę w tym czasie niewątpliwie może mieć wpływ chęć podreperowania domowych budżetów. Dotyczyć to może zwłaszcza osób pracujących w firmach wynagradzających wyżej pracę w okresie świątecznym lub uzależniających wynagrodzenie od liczby przepracowanych godzin.

Rola odpoczynku jest bezcenna

Niezależnie od planów urlopowych koniec grudnia to dla większości pracujących okazja do odpoczynku, wejścia w dobry humor, odcięcia się od najważniejszych zawodowych wyzwań czy spokojnych podsumowań. „Naładowanie baterii” w tym czasie jest szczególnie ważne, bo po nim następują długie miesiące zimy i oczekiwania na letnie urlopy.

Według ponad 2/3 respondentów Pracuj.pl odpoczynek podczas świąt pozwala im wrócić później do pracy z dodatkowymi siłami.

Jednocześnie dni przeznaczone na zwolnienie tempa pod koniec roku nie muszą oznaczać rezygnacji z myśli o przyszłości zawodowej. Dla 55 proc. respondentów okres świąt to dobry czas na zastanowienie się nad kolejnymi krokami w karierze.

