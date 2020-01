Pracownicy Grupy Energa z trzema złotymi medalami na stoku

Mistrzostwa, jak podała Energa, zorganizowane zostały na początku roku (3-7.01.2020 r.) w Liptovskim Mikulaszu na Słowacji. Grupę Energa reprezentowała drużyna 16 zawodników, na co dzień pracujących w spółkach: Energa Obrót, Energa Operator, Energa Operator oddział Kalisz i Gdańsk.

W zawodach indywidualnych w różnych kategoriach panie z Grupy Energa zajęły dwa pierwsze miejsca i jedno drugie. Panowie zdobyli jeden złoty medal i jeden brązowy. W kategorii drużynowej reprezentacja Energi Operatora Oddział Kalisz zajęła II miejsce, a Energi Operatora Oddział Gdańsk - III miejsce.

- Grupa Energa bardzo mocno angażuje się i wspiera aktywność fizyczną Sponsorujemy kluby sportowe, ale także namawiamy do uprawiania sportu młodzież i dorosłych. Nasi pracownicy bardzo chętnie włączają się w sportową rywalizację. Dzięki ich zaangażowaniu od wielu lat możliwa jest pomoc dzieciom z domów dziecka w ramach akcji „Aktywni Charytatywni”- mówi Adrianna Sikorska, wiceprezes zarządu Energi.

- Nasi pracownicy jeżdżą na rowerach i biegają, a dzięki ich wysiłkowi Fundacja Energa dofinansowuje wypoczynek letni podopiecznym wybranych domów dziecka lub ośrodków opieki. W zeszłym roku ponad 500 osób pokonało 808 tys. km w ciągu siedmiu miesięcy. Co roku liczba kilometrów do pokonania wzrasta i coraz więcej osób przyłącza się do naszej akcji - dodaje Adrianna Sikorska.

Łączne zatrudnienie w Grupie Energa na dzień 30 września 2019 roku wyniosło 9926 pracowników, podczas gdy na koniec 2018 roku kształtowało się na poziomie 9 686 pracowników. W spółkach Grupy Energa, według stanu na dzień 30 września 2019 roku, do związków zawodowych należało ponad 5,6 tys. pracowników.

