Pracownice Rossmanna w niezwykłym kalendarzu

Rossmann przygotował kalendarz, w którym modelkami są pracownice drogerii. Tym razem ich stylizacje i sceneria nawiązywały do tematów związanych z ekologią.

Kalendarz na 2023 r. jest już 14. edycją firmowej produkcji Rossmanna. Na kartach kalendarza znalazło się 12 kobiet pracujących w drogeriach m.in. z Rzeszowa, Białegostoku, Zabrza, Warszawy, Łodzi, czy Janowa Lubelskiego. Zdjęcia zrobiono w leśnej, zielonej okolicy pod Warszawą oraz w jednym z warszawskich studiów fotograficznych.

Czytaj też: Rossmann zadba o zwierzęta pracowników

Przy każdym miesiącu opisane są fakty dotyczące ekologii. Sieć nawiązuje w ten sposób do inicjatywy "Czujesz Klimat?", w której firma zachęca klientów do brania pod uwagę podczas zakupów także kwestii środowiska. Mają to ułatwić symbole - przyjazny skład, dobre dla środowiska opakowanie, bardziej zielona produkcja.

Czytaj też: Policjantki pozują do kalendarza. W szczytnym celu

Udział w tym projekcie jest, jak twierdzi firma, dla pracownic Rossmanna przygodą i realizacją marzeń o profesjonalnej sesji. Kalendarz jest limitowany i nie trafia do sprzedaży - to pamiątka dla uczestniczek sesji.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl