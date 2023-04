Praca zdalna może szkodzić zdrowiu. Co zrobić, by się tak nie stało

Teoretycznie pracując zdalnie musimy potwierdzić, że mamy do tego odpowiednie warunki, ale pozostaje jeszcze kwestia jak przekłada się to na praktykę (fot. Malte Helmhold/Unsplash)

– Jeden z zapisów ustawy mówi o tym, że pracownik, świadcząc pracę w trybie pracy zdalnej, musi tak zorganizować swoje stanowisko, by uwzględnić wymagania ergonomii. Choć zobowiązuje się on do zapewnienia sobie odpowiednich warunków pracy, w praktyce nie zawsze jego działania są skuteczne. Myślę, że warto podkreślić fakt, iż pracując z domu, mimo wszystko narażamy się na niektóre schorzenia. Na przykład przez to, że mamy mniej ruchu. Dlatego tak ważne jest oferowanie pracownikom programów profilaktyki zdrowotnej dostosowanych do warunków pracy, w tym pracy zdalnej i ewentualnych schorzeń, jakie mogą generować – mówi Beata Tylke, dyrektor sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych i pracowniczych w firmie SALTUS Ubezpieczenia.

Zwłaszcza teraz, kiedy przepisy unormowały pracę zdalną, wiele osób nie wyobraża sobie powrotu do biura nawet tylko w część dni, o pełnym wymiarze godzin nie wspominając. Podkreślić jednak trzeba, że praca zdalna niesie ze sobą pewne negatywne skutki dla zdrowia. Oznacza ona wiele godzin spędzanych w nieergonomicznej pozycji, a to często powoduje dolegliwości związane z kręgosłupem, np. bóle krzyża, liczne napięcia, czy drętwienie kończyn.

Badania medycyny pracy powinny uwzględnić inne zachowania podczas pracy zdalnej

Coraz częstszym i niebezpiecznym zjawiskiem jest też tech-neck, tzw. technologiczna szyja. To efekt ciągłego pochylania głowy nad smartfonem, tabletem czy laptopem. Nienaturalna pozycja przyjmowana przez dłuższy okres czasu to obciążenie dla kręgosłupa, z którego część osób nie zdaje sobie sprawy. W pozycji wyprostowanej obciążenie głowy dla kręgosłupa wynosi ok. 5 kg, podczas gdy przy głowie pochylonej o 15 stopni ciężar wzrasta już do 12 kg, a przy jeszcze większym pochyleniu (40-60 stopni) ten ciężar sięga aż 30 kg.

– Nowe zapisy Kodeksu Pracy, obowiązujące od 7 kwietnia, poruszają również kwestię badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Wprowadzają dodatkowe zapisy pozwalające lekarzowi wystawiającemu zaświadczenie o zdolności do pracy zlecić objęcie pracownika programem zdrowotnym lub programem profilaktyki zdrowotnej. Przy pracy zdalnej i związanym z nią ryzyku, uważam, że każdy pracownik świadczący pracę spoza siedziby pracodawcy, powinien być objęty dodatkową profilaktyką. (...) – dodaje Tylke.

Wspomniane czynniki to wyzwanie dla pracodawców, którzy powinni przemyśleć kwestie zdrowia swoich pracowników. Praca zdalnie może powodować nie tylko zniekształcenia i zwyrodnienia kręgosłupa, które wykryte zbyt późno często są nieodwracalne, ani problemy ze wzrokiem. Brak ruchu, spotęgowany faktem, że nie trzeba dotrzeć do miejsca pracy i długotrwała praca siedząca może poskutkować nadciśnieniem, otyłością, zakrzepicą naczyń żylnych nóg, zespołem cieśni nadgarstka, astmą, a nawet cukrzycą typu 2. Listę schorzeń wydłużają te wynikające z wieku, bo wymienione choroby mogą dotknąć także młodsze osoby.

