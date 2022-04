Praca to hobby? Niewielu pracowników ma to szczęście

Niektórzy twierdzą, że praca to ich hobby. Często przyznają wprost, że kochają swoją pracę, że robią to, co lubią i dodatkowo na tym zarabiają. Badanie Pracuj.pl pokazuje jednak, że z taką sytuacją miała do czynienia mniejszość Polaków.

• 16 kwi 2022 11:00





Niektórzy twierdzą, że praca to ich hobby (Fot. Toa Heftiba/ Unsplash)

Zdecydowana większość respondentów (70 proc.) twierdzi, że posiadanie interesującego hobby może być atutem na rozmowie kwalifikacyjnej.

Niektórzy twierdzą, że praca to ich hobby - są jednak w mniejszości. Aż 61 proc. nie odnosi profitów finansowych dzięki swoim zainteresowaniom.

53 proc. pracowników twierdzi, że każdy, dzięki odpowiedniej determinacji, może swoje hobby zamienić w zawód. Jednak część badanych obawia się, iż hobby zmienione w pracę przestaje być pasją – taką opinię wyraża 35 proc. z nich.

Badanie Pracuj.pl pokazuje, jak różnorodne mogą być pasje w życiu Polaków. Posiadanie hobby deklaruje aż 87 proc. respondentów. Biorąc pod uwagę poszczególne hobby, najczęściej deklarowane było czytanie książek (wskazane przez 41 proc. badanych), podróże (33 proc.), uprawianie sportu (31 proc.), kuchnia i gotowanie (23 proc.) oraz uprawianie działki (18 proc.).

Na kolejnych miejscach w czołowej dziesiątce znalazły się takie dziedziny zainteresowań jak m.in. gry komputerowe, majsterkowanie, kibicowanie, muzyka czy fotografia. Na liście powyższych, wskazanych hobby większość należy do tych, które według rekruterów kandydaci najczęściej wymieniają w swoich zawodowych CV.

Źródło: Pracuj.pl

Wpływ hobby na pracę

Posiadanie hobby może mieć bardzo pozytywny wpływ nie tylko na relaks i czas wolny pracowników, ale także na pracę. Oczywiste jest, że dla większości badanych (77 proc.) hobby wiąże się z odpoczynkiem, przyjemnym spędzaniem czasu, odświeżeniem umysłu i oderwaniem myśli od życia zawodowego. Jednak zainteresowania pracowników wpływają korzystnie także na budowanie relacji ze współpracownikami, co podkreśla 56 proc. uczestników badania Pracuj.pl.

- Kandydaci starający się o pracę wpisują zazwyczaj swoje hobby na końcu CV. Jest to istotny element biografii osób biorących udział w rekrutacji. Pamiętajmy, że zainteresowania, rozwijane często od dzieciństwa, determinują czasem wybór studiów, szkoleń, a te mają bezpośredni wpływ na przyszłość zawodową. O ile nie wpływają one w pierwszym kroku na główne decyzje rekrutacyjne, to mogą być elementem dodatkowo zachęcającym do dłuższej rozmowy z kandydatem. Dyskusje na ten temat potrafią także zbliżyć współpracowników w miejscu pracy. Wspólne hobby pozwala zbudować głębsze relacje niż samo wykonywanie obowiązków zawodowych. Również w komunikacji wewnętrznej i na social media pracodawcy coraz częściej chętnie dzielą się ciekawymi pasjami pracowników - mówi Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w grupie Pracuj.

Praca to... hobby

Niektórzy twierdzą, że praca to ich hobby. Często przyznają wprost, że kochają swoją pracę, że robią to, co lubią i dodatkowo na tym zarabiają. Badanie Pracuj.pl pokazuje jednak, że z taką sytuacją miała do czynienia mniejszość Polaków. Tylko 39 proc. osób posiadających hobby deklaruje, że udało im się na nim zarobić w ciągu ostatnich dwóch lat, a 1/4 w ciągu ostatniego pół roku (23 proc.). Analogicznie – 61 proc. nie odnosi profitów finansowych dzięki swoim zainteresowaniom.

Zdecydowana większość badanych (68 proc.) chętnie pracowałoby na pełen etat w pracy związanej z ich pasjami. Natomiast ponad połowa (52 proc.) przyznaje, że doświadczenia zdobyte dzięki hobby pomogły im w pracy zawodowej. Niemal tyle samo osób (53 proc.) twierdzi, że każdy, dzięki odpowiedniej determinacji, może swoje hobby zamienić w zawód. Jednak część badanych obawia się, że hobby zmienione w pracę przestaje być pasją – taką opinię wyraża 35 proc. z nich.

- Wiele osób, które osiągnęły sukces zawodowy twierdzi, że ich praca jest ich pasją. Nasze badanie pokazuje, że posiadanie hobby pomaga w wielu kwestiach związanych z życiem zawodowym. Jest nie tylko odskocznią od trudnych i stresujących spraw zawodowych, ale także daje impuls do podjęcia się pracy związanej z zainteresowaniami. Zdecydowana większość respondentów chciałaby łączyć hobby z pracą zawodową, choć część z nich przyznaje, że wówczas przestaje być ono pasją. Z pewnością można stwierdzić, że posiadanie hobby wzbogaca osobowość człowieka, rozwija go i daje mu wytchnienie - komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska, HR Business Partner w grupie Pracuj.

