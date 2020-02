Praca influencerów wymaga uregulowania? "Wielu sytuacji nie da się przewidzieć"

Amerykańska Federalna Komisja Handlu zadecydowała o przeprowadzeniu przeglądu regulacji, które dotyczą promocji w internecie – zwłaszcza tej angażującej influencerów. Decyzję o konieczności zmian przegłosowano stosunkiem głosów 5:0.

Aktualnie obowiązujące w Stanach Zjednoczonych prawo pochodzi z 1980 roku i zostało znowelizowane w 2009 roku.

- Nie powinniśmy się przejmować, jeśli pojedynczy twórcy publikują posty o swoich zainteresowaniach, a przy okazji zarabiają na tym dodatkowe pieniądze. Gdy jednak firmy psują rynek reklamowy, płacąc komuś za rzekomo autentyczną recenzję, to mamy do czynienia z czymś nielegalnym, z łapówką – wyjaśnił komisarz Rohit Chopra.

Przeczytaj: Skuteczny influencer marketing to odpowiednie narzędzia

Przedstawiciel komisji zwrócił uwagę na zjawisko kupowania polubień i obserwujących. Dość często stosowana praktyka pozwala większym (bogatszym) firmom zwiększać zyski, a tym mniejszym, działającym zgodnie z dobrymi praktykami – utrudnia przetrwanie.

Pod lupę wzięto przede wszystkim praktyki stosowane na platformach Instagram, YouTube czy TikTok.

To kolejna sytuacja, w której współpraca z influencerami budzi kontrowersje. Na początku 2020 roku debiutująca na Wall Street firma Casper w prospekcie emisyjnym ostrzegała inwestorów przed ryzykiem, jakim w jej przypadku jest współpraca z influencerami. Brak możliwości kontrolowania ich zachowań firma traktuje jako jeden z czynników zagrażających stabilności marki.

CZYTAJ DALEJ »

O ryzyku przekonał się o tym m.in. Snapchat, który po jednym wpisie w mediach społecznościowych stracił 1,5 mld dolarów w ciągu doby.

W rozmowie z PulsemHR Wojtek Kardyś z "Good For You", firmy realizującej kampanie influencerskie tłumaczył, że do tego typu współpracy niezbędny jest dobry reaserch.

- Naprawdę rzadko się zdarza, by współpraca z influencerem była ryzykowna. Oczywiście, trzeba wcześniej zrobić reaserch, dobrać odpowiedniego influencera do swojego targetu, określić strategie itd. Jeżeli dany brand/firma nie ma doświadczenia w marketingu influencerskim, doradzam skorzystać z agencji bądź konsultantów/ekspertów w tym temacie - inaczej, faktycznie może wyniknąć z tego więcej problemów niż korzyści - mówi.

Przeczytaj: Współpraca z influencerem może być ryzykowna

Podobnie na temat realizowanych w ten sposób kampanii marketingowych wypowiada się Marta Cała-Sturzbecher z agencji MoMa.

- Analizujemy nie tylko stopień adekwatności danej osoby do pożądanego profilu influencera, ale też jej historię – dotychczasowe kontrakty i tło osobiste. Można też skorzystać z oferty wyszukiwarek influencerów dostępnych na polskim rynku, które podpowiadają rozwiązania adekwatne do oczekiwań i założeń. Po akceptacji wyboru określamy zakres współpracy i tworzymy umowę, zabezpieczającą interesy obu stron. Kolejny krok to przygotowanie kontentu do publikacji – wolimy mieć to pod kontrolą. Prosimy też naszych partnerów o przesyłanie treści do akceptacji przed opublikowaniem, jeśli coś zmieniają. Zabezpieczamy się na każdym kroku.

Choć jak podkreśla wielu sytuacji nie da się przewidzieć.

- Jedno jest pewne – człowiek i jego historia to bardzo plastyczny „materiał”, który może zmienić formę z dnia na dzień i nie będziemy mieć nad tym kontroli. W przypadku realizowanych przez nas projektów z influencerami o ich powodzeniu decyduje solidne przygotowanie. Jednak wierzę (i znam przypadki) kiedy to nie wystarczy. Bo można wyobrazić sobie sytuację, w której dobrze zaplanowana i przygotowana współpraca kończy się kryzysem wizerunkowym firmy po tym, jak „jej twarz” zostaje np. aresztowana za jazdę pod wpływem alkoholu. Jednak tego typu spektakularne porażki nie zdarzają się codziennie. Nasze doświadczenia są dobre - dodaje Marta Cała-Sturzbecher.

Influencer marketing silny także w Polsce

Z raportu Whitepress „Influencer marketing – praktycznie” wynika, że w Polsce 53 proc. odbiorców blogów i vlogów przyznaje, że kupiło produkt pod wpływem influencer marketingu.

60 proc. stałych odbiorców korzysta z nich, żeby robić świadome zakupy. Dla 72 proc. są one pierwszym źródłem informacji o produktach, ważniejszym niż opinie rodziny i znajomych.

1/3 Polaków przyznaje, że nie kieruje się klasyczną reklamą. Zdecydowana większość przed podjęciem decyzji zakupowej szuka informacji o produkcie bądź usłudze w internecie.

- Influencerów jest coraz więcej, tak samo jak budżetów na influencer marketing. Popyt generuje podaż. Ludzie od zawsze szukali opinii innych, by utwierdzić się w swoim wyborze. Dawniej pomagała sprzedawać tzw: szeptanka. Teraz już nikt w to nie inwestuje. Wystarczy wysłać produkt instagramerowi, który zachwali go w swoich kanałach social media. W większości przypadków nie ma to nic wspólnego z autentycznością, ale wielu obserwującym to nie przeszkadza - podkreśla Kardyś.