Poznajcie Susan, tak wygląda po 25 latach pracy zdalnej

Susana, bo tak brytyjska firma nazwała postać na wizualizacji, ma podkrążone oczy, sporą otyłość, mocno zaokrąglone plecy, resztki włosów na głowie oraz wygięta w łuk tzw. "technologiczną" szyję. Nawet ubranie jej w wygodny, domowy outfit, czyli rozciągnięty podkoszulek i różowe dresy w serduszka - tak charakterystyczny dla osób pracujących z domu - nie niweluje negatywnych skojarzeń. Konsekwencje zdrowotne takiego trybu życia są bowiem tragiczne. Cukrzyca, miażdżyca, problemy z sercem czy oddechem, nie mówiąc już o problemach z poruszaniem się... lista jest długa.

W Polsce w początkowym etapie pandemii aż 88 proc. firm sięgnęło pracę zdalną, przy czym z takiej możliwości korzystało 21 proc. zespołów - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Konfederację Lewiatan. Jednak były firmy, takie jak Capgemini, gdzie wraz z wybuchem pandemii aż 95 proc. pracowników przeszło na tryb pracy zdalnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Co więcej, wiele firm rozważa pracę w modelu hybrydowym, czyli kilka dni z domu, kilka z biura. Co zrobić, by w przyszłości uniknąć konsekwencji zdrowotnych, jakie na swoim przykładzie pokazuje Susana?

fot. directlyapply.com

Na sowim blogu brytyjska firma przedstawiła listę wskazówek, które warto stosować, by za ćwierć wieku nie być drugą Susan. Po pierwsze mieć plan dnia i się go trzymać. Dzięki mądremu zarządzaniu czasem i pracy w stałych godzinach (jak w biurze) całym naszym życiem nie stanie się praca. Eksperci, którzy pracowali nad projektem, wskazują też na potrzebę pielęgnowania więzi społecznych. To równie ważne w przypadku pielęgnowania relacji ze współpracownikami. Jak to zrobić? Można skorzystać z już sprawdzonych pomysłów, np. wirtualnej kawy. Kolejny element, na jaki zwracają uwagę to lepsza współpraca ze zespołem.

- Długotrwałe przebywanie bez kontaktu z człowiekiem może prowadzić do podwyższenia poziomu kortyzolu - hormonu stresu, który podnosi ciśnienie krwi i ma szkodliwy wpływ na zdrowie fizyczne - przestrzegała Kate Brierton, psycholog kliniczny, która współpracowała przy tworzeniu Susan.

(fot. directlyapply.com)

Ogromne znaczenia ma regularna aktywność fizyczna. Przebywanie w pozycji siedzącej przez cały dzień przed ekranem jest bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Równie istotne jest znalezienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co jak pokazują wyniki wielu badań, jest sporym wzywaniem. Dlatego trzeba mądrze zarządzać swoim czasem, którego de facto pracując z domu ma się więcej.

- Jedną z wielkich zalet pracy zdalnej jest fakt, że nie musimy dojeżdżać do pracy, ze stresem związanym z jazdą w godzinach szczytu lub korzystaniem z ruchliwego transportu publicznego. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, okaże się, że ​​praca zdalna to świetna oszczędność czasu i okazja do wspierania zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Ten dodatkowy czas możesz spędzić, spotykając się z przyjaciółmi i rodziną, spacerując na łonie natury lub ćwicząc. Wszystkie te działania są dla nas dobre i poprawią ogólną wydajność w pracy bardziej niż po prostu dłuższy dzień pracy - przekonują pomysłodawcy projektu.

Emma zza biurka

W zeszłym roku z podobną inicjatywą pokazania, jakie konsekwencje niesie ciągła praca siedząca wyszedł futurysta behawioralny Willian Higham, który wraz z grupą badaczy "zbadał" 3000 pracowników biurowych w trzech krajach Europy. W ten sposób na zlecenie firmy produkującej meble biurowe powstał raport "The Work Colleague of The Future". Powstała też Emma.

Emma jest pracownikiem biurowym spędzającym za biurkiem minimum 8 godzin dziennie, pracującym przy komputerze, nie zwracającym uwagi na to, co je. Od pracy przy monitorze ma suche spojówki i zaczerwienione oczy, za sprawą kiepskiego krążenia opuchnięte nogi, przez źle dobrane biurko i krzesło - garb. Dodamy jeszcze nadmierne owłosienie w okolicach uszu i nosa, które jest wynikiem złej jakości wdychanego powietrza.

- Raport „Work Colleague of the Future” pokazuje, że pracodawcy i pracownicy naprawdę muszą działać i zająć się problemem złego stanu zdrowia w miejscu pracy. O ile nie dokonamy radykalnych zmian w naszym życiu zawodowym, takich jak zmiana pozycji, w jakiej siedzimy przy biurku, tak będziemy wyglądać - podkreślał William Higham.