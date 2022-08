Ponad jedna trzecia Polaków nie wyjedzie na wakacje. Plany pokrzyżowała inflacja

Do 1000 zł na osobę – to kwota, jaką na letni urlop może przeznaczyć 42 proc. zapytanych przez serwis Prezentmarzeń Polaków. Na wydatek do 2000 zł na osobę na wakacyjny wypoczynek może sobie pozwolić 27 proc. z nas, a 10 proc. ma budżet do 3000 zł na osobę.

Dla 37 proc. Polaków obecna sytuacja ekonomiczna jest powodem rezygnacji z urlopu. (fot. PAP/Rafał Guz)