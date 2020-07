Ponad 32 miliony kobiet pracuje na świecie przy produkcji kawy. Polacy mogą im pomóc

Kobiety odgrywają fundamentalną rolę w łańcuchu produkcji kawy. W krajach rozwijających się stanowią 70 proc. siły roboczej na plantacjach.

W całym sektorze przemysłu kawowego na różnych stanowiskach pracują 32 miliony kobiet. Mimo to na swoje drodze zawodowej napotykają dużo więcej przeszkód niż mężczyźni.

Ogólnoświatowy projekt Women in Coffee ma za zadanie wesprzeć kobiety pracujące "przy kawie". Od tego roku wsparcie może płynąć również z Polski.

Nierówności, z jakimi mierzą się kobiety związane z kawą zawodowo, dotyczą m.in. takich kwestii jak wynagrodzenia, własności ziemi, dostępu do kredytów, rynków, technologii, informacji czy edukacji. Ta świadomość dała początek Women in Coffee, projektowi mającemu na celu wsparcie emancypacji kobiet w łańcuchu produkcji kawy. Został on opracowany przez jedną z najstarszych włoskich marek kawy Caffè Vergnano we współpracy z IWCA - International Women's Coffee Alliance, organizacją non-profit, której misją jest wspieranie kobiet pracujących w przemyśle kawowym.

Symbolem globalnego programu stała się specjalna różowa kolekcja produktów stworzona przez najstarszą palarnię kawy we Włoszech. Część dochodu z ich sprzedaży przeznaczana jest na pomoc kobietom objętym projektem. Od tego roku wsparcie płynąć będzie również z Polski. Zestaw będzie można zakupić w polskim sklepie internetowym Cafe Vergnano.

fot. materiały prasowe

W zeszłym roku projekt skupiał się na wsparciu kobiet pracujących na plantacjach kawy w Dominikanie. A dokładniej w dolinie Hondo.

- Naszym celem było przekazanie im narzędzi i know-how, aby mogły samodzielnie prowadzić swój biznes, czyli mikropalarnie kawy – mówi Carolina Vergnano, dyrektor ds. eksportu w Caffè Vergnano. - Z dochodów ze sprzedaży różowej linii udało nam się zakupić maszynę do opalania ziaren kawy. Kobiety objęte programem zaprosiliśmy również do naszej Akademii Vergnano w Turynie, gdzie przeszły szereg szkoleń oraz kursów podnoszących kompetencje. Dzięki tej konkretnej pomocy, stworzyliśmy im stabilne zaplecze biznesowe, które pozwoli na ich niezależność, samodzielność i większą emancypację – dodaje Carolina Vergnano.

CZYTAJ DALEJ »

Co więcej, dominikańska społeczność kobiet wciąż pozostaje pod merytoryczną opieką zarówno Caffè Vargnano, jak i organizacji IWCA. Z kolei w tym roku historia Women in Coffee przenosi się do Hondurasu. Tegorocznym celem projektu jest zebranie funduszy na budowę biblioteki znajdującej się w pobliżu plantacji kawy, w miejscowości Marcala. - Sytuacja edukacyjna i kulturalna w zachodnim Hondurasie pozostawia wiele do życzenia. Dostępność szkół i innych instytucji jest utrudniona, możliwa jedynie dla wybranych. Postanowiliśmy, że zapewnimy lokalnej społeczności miejsce otwarte na wszystkich. Biblioteka zostanie zlokalizowana na farmie kawy Cual Bicicleta. Dzięki jej umiejscowieniu blisko pracy, kobiety z tego regionu i ich rodziny mają szansę uniknąć wykluczenia edukacyjnego i kulturowego – twierdzi Carolina Vergnano. - Jestem niezwykle dumna, że w tym roku możemy rozszerzyć projekt Women in Coffee o Polskę i kolejne kraje, z których będzie płynąć wsparcie. Mam nadzieję, że uda nam się razem zrobić wiele dobrego – dodaje Vergnano. Dominikana czy Honduras to kraje, w których kobiety mają jeszcze bardzo długą drogę do przejścia, by wyrównać swoje szanse na rynku pracy z mężczyznami. Inaczej sytuacja wygląda w USA, Nowej Zelandii, Kanadzie, Izraelu czy Irlandii. To kraje, w których warunki do prowadzenia biznesu przez kobiety są najlepsze. Polska znalazła się na 10. pozycji - wynika z rankingu "Mastercard Index of Women Entrepreneurs" (MIWE). - Firmy zarządzane przez kobiety to silny katalizator wzrostu gospodarczego, poprawiający jakość życia dla wszystkich. Nasze badanie rzuca światło na nierówności i wykluczenie, które wciąż uniemożliwiają kobietom realizację ich potencjału. Nadszedł czas, aby rządy i organizacje zjednoczyły się, aby wspierać kobiety w rozwoju ich firm poprzez wyeliminowanie uprzedzeń związanych z płcią i zapewnienie im większego dostępu do edukacji i nowoczesnych usług finansowych - mówi Ann Cairns, wiceprezes Mastercard.