Polska nie jest wyjątkiem. Cała Europa się starzeje

Z danych Eurostatu wynika, że mediana wieku mieszkańców Unii Europejskiej w 2022 roku wyniosła 44,4 roku. To o 0,4 roku więcej niż w 2021 r. Oznacza ta to, że połowa osób z UE ma więcej niż 44 lata.

Z danych Eurostatu wynika, że w latach 2002-2022 odsetek osób w wieku 65 lat i starszych wzrósł we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Średnia unijna wzrosła z 16 proc. do 21 proc.

Najwyższy wzrost w tej grupie odnotowano w Finlandii (o 8 pkt proc.), a najniższy w Luksemburgu (1 pkt proc.).

Najwięcej osób 65+ mieszka we Włoszech i Portugalii (po 24 proc.) oraz w Finlandii i Grecji (po 23 proc.), a najmniej - w Irlandii i Luksemburgu (po 15 proc.).

Jeśli chodzi o grupę w wieku 80 lat i więcej, to rośnie ona we wszystkich państwach członkowskich. Średnia unijna wzrosła o 2,6 pkt proc. z 3,5 proc. w 2002 r. do 6,1 proc. w 2022 r. Największy wzrost odnotowano w Grecji (z 3,7 proc. do 7,2 proc.), a najmniejszy w Szwecji (z 5,2 proc. do 5,4 proc.). W Polsce wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie 4,4 proc.

W Europie spada liczba dzieci poniżej 15 roku życia

Z drugiej strony spada liczba dzieci poniżej 15. roku życia w Unii Europejskiej - wskaźnik ten zmalał z 17 proc. w 2002 r. do 15 proc. w 2022 r. Spadek zaobserwowano we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Czech - tutaj mamy wzrost o 0,2 pkt proc.