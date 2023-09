Polscy siatkarze złotymi medalistami mistrzostw Europy. Do podziału dostali ładną sumę

Polscy siatkarze w iście mistrzowskim stylu pokonali w sobotę w finale Mistrzostw Europy reprezentację Włoch. I to biało-czerwonym przypadły złote medale, ale też polowa całej puli przeznaczonej dla najlepszej czterech drużyn starego kontynentu.

25:20, 25:21, 25:23 - to wyniki zwycięzkich setów dla biało-czerwonych w finałowym meczu Mistrzostw Europy w Siatkówce Meżczyzn, jaki został rozegrany w sobotę w Rzymie. Polacy poknali Włochów w trzech setach i to oni odebrali złote medale.

Podopieczni Nikoli Grbicia mają powody do świętowania, a gratulacje z sukcesu sypią się ze wszystkich stron.

Oprócz sportowych laurów, siatkarze mogą cieszyć się też z wymiernych korzyści zwycięstwa. Pula w mistrzostwach (dla 4 najlepszych drużyn) wynosiła bowiem milion dolarów.

Włosi, zdobywcy 2. miejsce otrzymali 250 tys. euro, Słoweńcy za 3. miejsce – 150 tys. euro, zaś Francuzi za 4. miejsce – 100 tys. euro. Najwyższa kwota - 500 tys. euro przypadła zwycięzcom czyli polskim siatkarzom. Jest to kwota do podziału na cały zespół, co nie uciekło uwadze internautów, którzy porównują wygraną siatkarzy z niebotycznymi pensjami piłkarzy nożnych.